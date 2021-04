Amazon Prime Video Maggio 2021: tutte le novità del catalogo

Ogni mese Amazon Prime Video propone agli abbonati tanti nuovi ed entusiasmanti titoli: scopriamo tutte le novità di Maggio 2021

A Maggio 2011 il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce ancora con nuovi titoli tra film, documentari e serie TV. Ecco tutte le produzioni in arrivo sul servizio di streaming.

Serie TV originali su Amazon Prime Video: le novità a Maggio 2021

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino – dal 7 Maggio

Adattamento televisivo dell’omonimo romanzo autobiografico del 1978 scritto da Christiane Vera Felscherinow insieme ai giornalisti K. Hermann e H. Rieck, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino racconta in chiave moderna la storia intima e quitidiana di sei giovani ragazzi alle prese con problemi come la tossicodipendenza e la prostituzione.

The Underground Railroad – dal 14 Maggio

Ispirata al romanzo del 2016 intitolato La ferrovia sotterranea e scritto da Colson Whitehead, The Underground Railroad racconta in dieci episodi la storia di Cora e della sua fuga dalla Georgia alla volta della famigerata Ferrovia Sotterranea.

Veleno – dal 25 Maggio

Veleno è una serie true-crime dal taglio documentaristico ispirata al libro intitolato Veleno. Una storia vera, di Pablo Trincia. Nel corso dei suoi cinque episodi, la docuserie scritta e diretta da Hugo Berkeley racconterà della setta nota come I diavoli della Bassa Modenese, colpevole di pedofilia e violenza ai danni di sedici bambini.

Panic – dal 28 Maggio

Panic è l’adattamento televisivo del romanzo young adult della scrittrice Lauren Oliver. La serie, raccontata nell’arco di dieci episodi, seguirà le vicende di un gruppo di neodiplomati che si troveranno immediatamente proiettati verso il mondo degl adulti. Cosa riserverà loro il futuro?

Serie TV non originali su Amazon Prime Video: le novità a Maggio 2021

1 Maggio | Ninjago – stagione 1

10 Maggio | Saiyuki – La leggenda del demone dell’illusione – stagione 1

15 Maggio | The Good Fight – stagione 3

17 Maggio | The Promised Neverland – stagione 2

24 Maggio | Bleach – stagione 2

Film originali su Amazon Prime Video: le novità a Maggio 2021

Chick Fight – dal 4 Maggio

Action comedy diretta da Paul Leyden, Chick Fight è la storia di Anna Wyncomb (interpretata da Bella Thorne), una ragazza che viene introdotta in un fight club underground per sole donne mentre cerca di dare una svolta alla propria vita.

The Boy From Medellín – dal 7 Maggio

The Boy From Medellín racconta la storia di J Balvin che, nei giorni precedenti al concerto più importante della sua esistenza, si trova coinvolto nelle rivolte politiche che esplodono tra le strade di Medellìn, in Colombia.

Si vive una volta sola – dal 13 Maggio

Carlo Verdone interpreta il Umberto Gastaldi in Si vive una volta sola, italianissima commedia che racconta in chiave comica di una équipe medica formata da personalità simpatiche, irriverenti e sempre in prima linea quando si tratta di scherzi e dispetti.

The Nest – L’inganno – dal 14 Maggio

Jude Law è l’imprenditore Rory in The Nest – L’inganno, film scritto e diretto da Sean Durkin e presentato al Sundance Film Festival il 26 gennaio 2020. Quando il protagonista si trasferisce in Inghilterra con la moglie e il figlio alla ricerca di nuove opportunità lavorative, iniziano i primi problemi familiari. Il passaggio dalla periferia residenziale americana alla solitaria Inghilterra porterà Rory e la sua famiglia verso l’autodistruzione.

The Turning – La casa del male – dal 18 Maggio

La giovane star di Stranger Things, Finn Wolfhard, è protagonista di The Turning – La casa del male, film horror diretto da Floria Sigismondi e tratto dal romanzo Il giro di vite, di Henry James. Si tratta di una storia di fantasmi che inizia quando una giovane governante viene assunta per prendersi cura di due bambini dopo la morte dei loro genitori.

All I Know So Far – dal 21 Maggio

All I Know So Far è il documentario dedicato alla cantautrice statunitense Pink che ci porta dietro le quinte del suo tour attraverso imperdibili filmati inediti, e che ci fa conoscere da vicino la pop star e e la sua stessa famiglia.

Film non originali su Amazon Prime Video: le novità a Maggio 2021