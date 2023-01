Golden Globe 2023: il trionfo di Spielberg, House of the Dragon e Marvel

Grandi emozioni nella notte dei Golden Globe 2023, con i più prestigiosi premi cinematografici e televisivi. Il grande trionfo di Steven Spielberg, assieme a The Bear e House of the Dragon. Scopriamo insieme tutti i vincitori

La notte più attesa dei Golden Globe 2023 si è chiusa con enorme successo ed emozione. Una cerimonia trionfante di cultura e stili diversi a confronto (dai talenti asiatici, agli afroamericani fino a un pizzico di italianità); dopo gli scandali e le polemiche del passato.

A conquistare il podio assoluto divenendo il vero protagonista; è stato il regista Steven Spielberg, con il film The Fabelmans. Pellicola profonda e sentita, segno di amore e passione verso la bellezza della settima arte; uscita vittoriosa in ben due categorie (Miglior film e Miglior regia). Un successo avvenuto a mani basse, surclassando l’altro grande rivale in corsa, il regista James Cameron (Avatar: la via dell’acqua).

Scopriamo nel dettaglio tutti i vincitori.

Golden Globe 2023: i premi per il Cinema

Oltre al già citato Steven Spielberg; tra i vincitori di spicco in questi Golden Globe 2023, figurano altri importanti nomi e titoli. Primo fra tutti il film Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin), aggiudicandosi la categoria Migliore Commedia/Musical.

Tragicommedia ambientata nella lontana guerra civile irlandese, con protagonista Colin Farrell anche lui vincitore nella categoria di Miglior Attore in un Film Commedia. A Martin McDonagh spetta invece, il premio per la Miglior Sceneggiatura.

Grande soddisfazione è giunta al mondo Marvel; grazie alla conquista da parte dell’attrice Angela Bassett ,del prestigioso premio come Miglior attrice non protagonista.

Interprete dell’immensa Regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever; nonché prima donna nella Marvel Comics ad aver ottenuto un Golden Globe.

Austin Butler si è aggiudica invece il Globe come Miglior attore in un film drammatico; grazie al film Elvis. Un lungometraggio dedicato al compianto Re del Rock, Elvis Presley (dai successi fino agli eccessi ); sotto la brillante regia di Baz Luhrmann.

Altro grande nome sul podio è l’attrice Cate Blanchett (Miglior Attrice in un Film Drammatico); premiata grazie alla sua sadica e determinatissima interpretazione nel film Tàr.

Ecco di seguito tutti gli altri vincitori nella categoria cinema di questi Golden Globe 2023:

Miglior Attrice in un Film Commedia : Michelle Yeoh, Everything, Everywhere All at Once

: Michelle Yeoh, Everything, Everywhere All at Once Miglior attore non protagonista : Ke Yuy Quan, Everything all at Once

: Ke Yuy Quan, Everything all at Once Miglior Film non in lingua inglese: Argentina 1985

Argentina 1985 Miglior Colonna Sonora: Justin Hurwitz, Babylon

Justin Hurwitz, Babylon Miglior Canzone : Naatu Naatu, RRR

: Naatu Naatu, RRR Miglior Film d’animazione: Pinocchio, Netflix

Golden Globe 2023: le migliori serie tv

Nel mondo delle serie tv è stato ad House of the Dragon a trionfare in questi Golden Globe 2023. Serie prequel di Game of Thrones; sbandiera a vela alta la statuetta nella categoria di miglior serie drammatica.

Segue Abbott Elementary (creata da Quinta Brunson) come miglior serie comedy; portandosi a casa anche il premio alla miglior attrice (Quinta Brunson) e miglior attore non protagonista (Tyler James Williams).

Premiatala la fantastica e versatile Zendaya, come miglior attrice drammatica, grazie al successo ottenuto in nella serie HBO Euphoria. Creata e scritta da Sam Levinson; le vicende di un gruppo di adolescenti alla ricerca di se stessi e della propria identità; passando tra amicizie, amori, traumi passati e presenti; sesso e droga.

Prosegue la premiazione con l’attore Kevin Costner per la brillante e acuta interpretazione nella serie Yellowstone.

The White Lotus trionfa nella categoria miglior miniserie; portando sotto i riflettori l’attrice Jennifer Coolidge (Miglior attrice non protagonista miniserie).

L’attore Evan Peters ha regalato un tocco di giallo (e brivido rosso sangue), grazie alla conquista del premio Miglior attore miniserie per Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer. Basata sulla biografia del serial killer cannibale Jeffrey Dahmer; la serie distribuita dalla piattaforma Netflix ha saputo conquistare il pubblico mondiale.

Sempre rimanendo nella categoria miniserie prodotte; l’attrice Amanda Seyfried padroneggia il titolo di miglior attrice miniserie per le vesti da protagonista in The Dropout.

Ecco di seguito l’elenco completo degli altri vincitori nella categoria serie tv:

Miglior attore comedy: Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice non protagonista: Julia Garner, Ozark – Netflix

Miglior attore non protagonista miniserie: Paul Walter Hauser, Black Bird Apple Tv+

I Premi alla carriera durante i Golden Globe 2023, sono stato assegnati al comico afroamericano Eddie Murphy e allo showrunner Ryan Murphy portavoce da venticinque anni delle storie lgbtq+.