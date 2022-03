Firenze sotto vetro: nuovo social film on demand

F irenze sotto vetro, è il nuovo social film on demand di Pablo Benedetti e Federico Micali

A due dal primo lockdown della pandemia covid_19 arriva solo on demand il nuovo social film intitolato Firenze sotto vetro.

Un affascinante affresco inedito di una delle città più belle e amate dalla fotografia. Firenze.

Durante il primo lockdown, vederemo una città come non si era mai vista prima, un documentario attraverso gli occhi di migliaia di persone. Una città completamente svuotata e silenziosa, file interminabili davanti ai supermercati, la scoperta della mascherina, l’ansia del bolletino e la paura di smarrirsi.

Un misto di emozioni umane interminabili, la solidarietà nel capire l’altra persona, l’ironia per non abbatersi del tutto, la voglia di non arrendersi e combattere con tutte le forze.

Narrazione del social film: Firenze sotto vetro

Il nuovo social film, è basato su filmati e racconti riguardanti la quarantena del primo lockadown.

Sono inclusi videodiari dalle case, dai balconi, dai cittadini con o senza mascherine, da chi ha continuato a lavorare nonostante tutto, in una città deserta a causa dell’emergenza sanitaria, costretti a vivere una delle più importanti crisi sociali dell’era contemporanea.

Firenze sotto vetro, è anche un documentario realizzato grazie al contributo di tutta la città che diventa protagonista del processo creativo grazie ai video realizzati durante il lockadown, e tutte le fasi successive.

L’invito nel condividere materiali ha prodotto oltre 1600 video ognuno dei quali raccontano visioni diverse della quarantena vissuta spesso nel destino comune chiamatosi: prigionieri in casa.

Trovandosi in un mixer di paura e ironia.

Produzione, e cast lavorativo: Firenze sotto vetro

Dall’8 Marzo (quale festa delle donne) è disponibile in anteprima solo on demand sulla piattaforma CG Digital e dal 9 Marzo su Chili, il nuovo social film Firenze sotto vetro.

Di Pablo Benedetti e Federico Micali.

Il film è stato realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il cinema.

Un film prodotto da Malandrino Film e 011Films in collaborazione con: Comune di Firenze, Cinema La Compagnia.

Con il grande contributo di Oleifici Fiorentini, Panificio Toscano, Gruppo PBM automobili, UniCoopFirenze.

Media partner: Lady Radio, Ps Comunicazione.

Scritto da: Federico Micali e Pablo Benedetti (nonché registi).

Produttore Esecutivo: Andrea Mugnaini e Pablo Benedetti.

Produttore Creativo: Martina Rojas Chaigneau.

Assistente di Produzione: Martina Capaccioni, Lilith Gianelle, Teresa Diani, Giuditta Martelli, Pietro Mari.

Montaggio di: Luigi Maerelli.

Musiche di: Emanuele Frusi, prodotte da: 42Stems.

Edizione: The Designers e Woodworm.

Foto di: Alessandro Cinque.

Progetto Grafico: Pietro Filippeschi.

Ufficio stampa: Antonio Pirozzi e Ps Comunicazione.

Contenuti extra: Firenze sotto zero

Nella primavera del 2020, Pablo Benedetti e Federico Micali hanno sentito l’esigenza di raccontare quei giorni amari e univi per la città di Firenze. E il modo migliore per farlo è stato quello del racconto collettivo, ossia: creare un social film, che ha messo insieme i diversi punti di vista di chi si è trovato improvvisamente isolato in casa, ma rimasto connesso a distanza con gli altri.

Il progetto è stato molto aiutato anche dai cittadini della città che grazie ai social media, ha reso virale la lavorazione. E ne è nato un racconto composto da migliaia di immagini che altena toni drammatici, ironici, e di resistenza, che segue tutto l’andamento di un anno decisamente particolare: il 2020.

Informazioni da sapere sui registi: Firenze sotto zero

Pablo Benedetti: Da On More Time (Alfonsina y el mar) con cui portò a Firenze, Lucia Bosè al recente docufilm El Numero Nueve su Gabriel Omar Batistuta che ha coinvolto tutta la città in eventi di successo e proiezioni, Anja- real love girl, un thriller psicologico girato interamente a Firenze con attori e maestranze locali.

Federico Micali: oltre 2o anni di documentari e film realizzati spesso in stretto rapporto con la città, dal Social Forum del 2022 (Firenze Città Aperta) alla Firenze resistente di Lungarno, dalla Santo Spirito di Monicelli de L’Ultima Zingarata al più recente Looking for Negroni, ma soprattutto il film-cult L’Universale.

Siamo curiosi noi di tuttotek di sapere la vostra opnione sul social film e di dirci la vostra da qualsiasi paese proveniate, come avete voi vissuto la pandemia e quali stati d’animo ha evocato in voi.

