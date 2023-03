La 76 esima edizione del Festival di Cannes avrà come presidente della giuria Ruben Östlund. Ecco il commento del regista alla notizia

Anche se si terrà a maggio, fervono i preparativi per il Festival di Cannes e con essi ecco trapelare alcune news. La più importante vede come protagonista Ruben Östlund, scelto come presidente della giuria.

Chi è Ruben Östlund | Festival di Cannes: il presidente della giuria sarà Ruben Östlund

Ruben Östlund, classe 1974, è un regista svedese che ha iniziato la sua carriera realizzando video sul mondo dello sci. Dopo la laurea alla scuola di cinema di Göteborg, decide di fondare la casa di produzione Plattform Produktion. Già al suo primo lungometraggio non documentaristico, riesce a vincere il premio FIPRESCI, alla 27ª edizione del Festival Cinematografico Internazionale di Mosca.

Negli anni successivi, riesce a vincere anche un Golden Bear come Miglior Cortometraggio, alla 60ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino e il Grand Prix al Tampere Film Festival, grazie al cortometraggio Händelse vid bank (Incident by a Bank). Nel 2014 vince nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes con il film Forza Maggiore. Dopo essersi aggiudicato anche la Palma d’oro al Festival di Cannes, rispettivamente per The Square e per Triangle of Sadness, ora si prepara a concorrere anche per un Oscar come miglior regista per Triangle of Sadness, film candidato anche nella categoria Miglior Film e Miglior Sceneggiatura.

Parola al regista | Festival di Cannes: il presidente della giuria sarà Ruben Östlund

All’annuncio, Östlund ha commentato entusiasta:

Sono felice, fiero e onorato di ricevere l’onore della presidenza della giuria del concorso di quest’anno al Festival di Cannes. In nessun altro luogo nel mondo del cinema si percepisce un senso simile di attesa quando si alza il sipario sui film in concorso. È un privilegio farne parte, assieme al pubblico e agli appassionati di Cannes. Sono sincero quando dico che la cultura cinematografica si trova nel suo momento più importante di sempre. Il cinema ha un aspetto unico: qui, vediamo insieme i film, e qui ci si aspetta di più da ciò che viene mostrato, e l’esperienza viene accresciuta. Ci fa riflettere in modo diverso rispetto allo scorrere dopaminico che facciamo sugli schermi individuali.

Il cinema e il suo ruolo sociale

Il regista svedese ha voluto anche sottolineare quanto il cinema debba avere anche un ruolo sociale e di unione tra gli spettatori. A tal proposito ha dichiarato che “Un bel film è legato all’esperienza collettiva; ci spinge a riflettere e ci fa venir voglia di discutere di ciò che abbiamo visto. Quindi vediamo i film insieme!”. Davvero una bella idea di cinema, che va ben oltre il semplice stare seduti in silenzio, in una sala al buio, gustandosi pop corn! Ora non ci resta che attendere l’annuncio dei film in concorso, che verranno annunciati a metà aprile e, successivamente, l’apertura del Festival che quest’anno si svolgerà dal 16 al 27 maggio. L’attesa è ancora lunga, ma noi di tuttoteK saremo sempre pronti a darvi nuove news a riguardo!