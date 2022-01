D octor Strange 2 in the Multiverse of Madness, dal 4 maggio 2022 al cinema

Ebbene si, come già visto dalla seconda scena post- credit di Spider-Man: No Way Home, il trailer di Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, dal 4 maggio 2022 al cinema. Con attore protagonista sempre Benedict Cumberbatch.

Appunto proprio come si è potuto vedere in Spider-Man: No Way Home, Strange mentre cercava d’aiutare Peter Parker (Tom Holland) con un incantesimo ha causato una frattura nel multiverso. Ma proprio grazie a questo “sbaglio” ci sarà il ritorno di alcuni grandi personaggi, uno dei quali: Iron Man.

Si avete letto bene, Iron Man, potrebbe ritornare nella fase 4 del MCU. Tuttavia non sarà Robert Downey Jr. a riprenderne il ruolo. Ma bensì un altro divo di Hollywood, che seguendo le voci dovrebbe essere Tom Cruise. Voci trapelate grazie ad una foto online di Cruise sul set con addosso la tuta motion capture, che sta facendo impazzire il web.

I fan d’altronde hanno già iniziato a fantasticare con numerose fan- art, immagini, video e teorie pubblicate online al rigurado. Con vari riscontri di scambi d’opionione. Perchè c’è chi vuole rimanere ancora al vecchio personaggio di Tony Stark, quello che tutti abbiamo conosciuto fino ad ora, e c’è chi ama il cambiamento, la novità, la rivoluzione, la fase di cambio, la rinnovatezza e quindi super pro, a dare una chance a Tom Cruise.

Doctor Strane 2 in the Multiverse of Madness: cos’altro bolle in pentola Marvel?

Grazie alla serie animata florigea intitolata: What If…? Possiamo capire e dedurre molte cose, ovvero: che il Mulriverso è pieno di sorprese. Di fatti, Doctor Strange potrebbe far provenire Tony Stark da un altro gruppo di supereroi firmato chiaramente Marvel, ossia: gli Illuminati.

Sfortunatamente sul fattore Iron Man – Tom Cruise, non sappiamo cosa ci sia di vero e cosa di falso perchè nulla è stato trapelato. Ciò che casa Marvel ci ha concesso è stato il trailer di Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, di parti selezionate da loro stessi senza svelare più del dovuto.

Quello che però abbiamo potuto apprendere noi fan della Marvel è stato vedere l’inclusione di Wanda, Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) grandissimo personaggio con enormi poteri, che implicitamente vedendo dovrà aiutare il nostro Doctor Strange.

Per non parlare anche della fantastica presenza di Wong (Benedict Wong) sempre presente al fianco di Strange.

Dunque noi vi lasciamo qui il trailer di Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, ma soprattutto fateci sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere una nuova versione di Stark oppure no. E ricordatevi di restare aggiornati sulla piattaforma di Disney+ per non perdervi tutte le attesissime sorprese.