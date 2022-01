Disney+: nuovi arrivi sugli sport invernali

L o sentite questo freddo? Ebbene si, mettetevi belli comodi sotto le coperte, preparatevi una bella cioccolata calda e rilassatevi perchè stanno per arrivare alcuni film sugli sport invernali solo su Disney+

Noi di tuttotek, vi elenchiamo alcuni dei titoli che usciranno dal 23 Febbraio 2022, solo per voi, sulla piattaforma Disney+.

Iniziamo con:

The Proud Family: Louder and Prouder;

Supercuccioli sulla neve;

Pistaaa… arriva il gatto delle nevi;

L’arte di sciare;

Cool Runnings – Quattro sottozero;

Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio;

Go Figure – Grinta sui pattini;

Scuola di geni;

Cloud 9;

Johnny Tsunami – un surfista sulla neve;

Stoffa dei campioni, Piccoli grandi eroi, Ducks – Una squadra a tutto ghiaccio, Stoffa dei campioni – Cambio di gioco;

Miracle.

(Vi invitiamo a controllare la vostra app Disney+ per la disponibilità dei contenuti, non tutti i titoli sono disponibili in ogni paese).

The Proud Family: Louder and Prouder: debutta su Disney+ il 23 Febbraio 2022.

La famiglia Proud è una serie animata statunitense prodotta da Walt Disney Television Animation nel 2001, riprodotta ora come cartone animato per bambini.

La storia tratta la vita di Penny Proud (personaggio principale) una ragazzina di 14 anni, una cantante di talento e anche femminista. Prende ottimi voti a scuola e fa parte della squadra di football e del giornalino scolastico.Penny ha molta fretta di crescere ma, è perennemente imbarazzata dal modo in cui si comporta sua padre e da tutta quella sua pazza, stravagante, bizzarra e svitata famiglia.

Composta da: i suoi genitori Oscar e Trudy Proud, i gemelli BeBe e CeCe e la sua cara nonna Suga Mama e dalla sue amiche Dijonay Jones, LaCienega Boulevardez e Zoey Howzer.

I membri del cast che ricoprono i ruoli della serie originale sono: Kyla Pratt per Penny Proud, Tommy Davidson come Oscar Proud, Paula Jai Parker per Trudy Proud, JoMarie Payton nei panni di nonna Suga Mama, Karen Malina White per Dijonay Jones, Soleil Moon Frye come Zoey Howzer, Alisa Reyes per LaCienega Boulevardez.

E ancora: Carlos Mencia come Felix Boulevardez, Maria Canals-Barrera per Sunset Boulevardez, Alvaro Gutierrez in Papi, Raquel Lee Bolleu come Nubia Gross, Marcus T. Paulk per Myron, Aldis Hodge per Frankie, Aries Spears come Wizard Kelly, Cree Summer in Peabo, Patricia Belcher come Principal Hihtower, Kevin Michael Richardson in Dr. Payne e Cedric the Entertainer come Uncle Bobby.

The Proud family: louder and prouder: contenuti extra

Il cast di the Proud family: louder and prouder include altri ospiti come: Lizzo Lil Nas X, Chance the Rapper, Normani, Leslie Odom Jr., Tiffany Haddish, Lena Waithe, Anthony Anderson, Gabrielle Union, Debbie Allen, James Pickens Jr., Courthney B. Vance, Jane Lynch, Marsai Martin, Jaden Smith, Glynn Turman, Lamorne Morris, Brenda Song, Tina Knowles, Eva Longoria, Holly Robinson Peete, Al Roker, Bretman Rock, Gabby Douglas, Laurie Hermandez, Dominique Dawes, Daniel “Desus Nice” Baker, DC Young Fly, Kid Capri, Art Evans, Arturo Castro, Ashton Sanders, Dominique Fishback, Jeremy O. Harris, Karrie Martin, Logan Browning e Princess Nokia.

La serie animata ricorda pure le nuove voci ricorrenti: Keke Palmer nei panni di Maya Leibowitz-Jenkins, Billy Porter e Zachary Quinto nei ruoli di Randall e Barry Leibowitz-Jenkins, l’artista rapper “A Boogie”Dubose nei panni di Francis “KG” Leibowitz-Jenkins, EJ Johnson in Michael Collins, Asante Blackk come Kareem, Bresha Webb per Cece e Aiden Dodson per BeBe.

Supercuccioli sulla neve

Il film Supercuccioli sulla neve, è un film diretto da Robert Vince, prodotto da Walt Disney e distribuito in Italia da Buena Vista Home Entertainment nel 2008. Ora disponibile su Disney+.

La storia tratta le vicende di cinque cuccioli di Golden Retriver di nome: Budderball, Rosebud, Buddha, B-Dawg, e Mud-Bud. che vivono a Washington con i loro genitori e i padroni, i quali vengono trasportati involontariamente in un paese molto freddo dell’Alaska, (Ferntiuktuk). Lì, fanno la conoscenza di Shasta, un cucciolo di Husky, a cui offrono aiuto nel realizzare il sogno del suo padroncino Adam.

Quello di vincere una gara di slitte sulla neve. Per fare ciò servono tre cose: sei cani, una buona slitta e tanto allenamento.

Quando arriva il Natale prega suo padre di regalargli cinque cuccioli per poter partecipare alla gara, mentre i padroncini dei cuccioli sono alla disperata ricerca di trovare i Golden Retriver, che coincidentemente dopo il rifiuto del padre, li trova lui.

E cominciano tutti insieme ad allenarsi sulla slitta di Adam. Ma suo padre non vuole che lui partecipi alla gara. Il ragazzo però avendo trovato dei soldi nel suo salvadanaio si iscrive lo stesso. Così quando il fatidico giorno arriva, Adam si sistema in pista accanto a tutti gli altri avversari, uno dei quali Jean George, un imbroglione incallito.

La gara comincia e sbaragliati gli altri avversari rimangono in gara, Adam e Jean. Dove ad un certo punto della gara, il ghiaccio sotto i cani di Jean si rompe ed i cuccioli cadono nell’acqua, esso li abbandona lasciandoli a morire. Ma ecco che arriva Adam e li salva.

Jean così facendo torna indietro e riprende la corsa, ma i cani salvati si fermano e Adam riesce a vincere la gara.

Alla fine della storia i cinque cuccioli riescono a ritrovare la strada di casa (Washington) e si ricongiungono ai loro padroncini. Apprendendo poi dal telegiornale la notizia su Adam e della sua squadra scoprendo che i loro cuccioli sono dei veri cani da slitta.

Pistaaa… arriva il gatto delle nevi

Questo celebre film, è un film per famiglie che arriverà presto su Disney+.

Un uomo decide di cambiare vita dopo aver ereditato un hotel sulle Montagne Rocciose. Quando arriva sul posto, però, scopre che l’edificio è fatiscente e che la propria famiglia non ha alcuna esperienza nella conduzione di una struttura alberghiera.

E qui che il protagonista si rimboccherà le maniche, ed inizieranno per lui una serie di avventure tutte divertenti da guardare assieme alla famiglia.

L’arte di sciare

E’ un cortometraggio animato della durata di 8 minuti, della serie Goofy realizzato in Technicolor dalla Walt Disney Production diretto da Jack Kinney.

La programmazione viene da Topolino che risate, ma il vero protagonista questa volta sarà Pippo, come nell’immagine indicata.

Cool Running – quattro sottozero

Il film in questione tratta la storia di Derice Bannock (Leon Robinson) un atleta giamaicano, che si allena duramente per prepararsi alla gara di qualificazione dei 100 metri piani, dalla quale usciranno i quattro atleti che rappresenteranno l’isola alle Olimpiadi del 1988.

Durante la gara però un altro atleta di nome Junior Bevil (Rawle D. Lewis) inciampa acidentalmente e cadere Derice e Yul Brenner (Malik Yoba), un altro corridore.

Derice dunque chiede di ripetere la gara pregando il signor Coolidge, ma invano. E distrattamente vede una foto di suo padre (anch’esso velocista e medaglia d’oro olimpica) con Irving Blitzer (John Candy) un ex bobbista plurimedaglia d’oro olimpica nella specialità bob a 4.

Decide così di andare alla ricerca di Blitzer per convincerlo a formare la prima squadra giamaicana di bob per poter avere una seconda possibilità e rientrare nelle olipmiadi. E dopo qualche incertezza Blitzer accetta, e loro due insieme a Sanka Coffee, (Doug E. Doug) grande amico di Derice campione locale di go-kart, iniziano a scegliere i loro futuri compagni di equipaggiamaneto.

Cool Runnings – Quattro sottozero: svolta del film

Dopo aver spiegato cos’è esattamente il bob, scappano tutti, ma rimagono soltanto gli unici due che erano rimasti fuori dalle olimpiadi proprio come Derice.

Così i quattro allenamento dopo allenamento diventano amici, e riescono a qualificarsi per i giochi olimpici invernali di Calgary, dove difenderanno i colori del loro paese. A inizio gara, partono malissimo, a causa della tensione e di non voler sembrare diversi a confronto di altre squadre.

Ma dopo una breve conversazione i quattro ragazzi decidono di non curarsi più delle voci esterne e di essere loro stessi al 100%. Dunque dopo aver superato, l’ansia, l’incertezza e la preoccupazione, nella seconda prova si piazzano ottavi, guadagnandosi l’ammirazione di tutti.

E proprio quando tutto il mondo fa il tifo per loro, i ragazzi hanno un brutto incidente ed a causa di un guasto meccanico si fermano a pochi metri dal traguardo. Ma non si perdono d’animo, e prendono sulle spalle il loro bob, arrivando alla fine sotto gli applausi del pubblico, commossi da tale gesto.

Ice Princess – Un sogno sul ghiacchio

Ohhh su Disney+ non poteva mancare un film che raffigurasse in qualche modo uno sport sul ghiaccio, quale il pattinaggio.

Come protagonista Casey Carlyle (Michelle Trachtenberg) (si lo so, conosciuta anche come l’odiosa Giorgina Sparks in Gossip Girl ma quella è un’altra storia). Casey è una ragazza modello che aspira ad entrare all’università di Harvard. Per farlo, il suo professore di Scienze le consiglia di svolgere una ricerca che sia professionale ma anche personale.

Essa dopo aver visto una gara di pattinaggio artistico in televisione, decide che la sua ricerca si baserà su quello sport, andando a vedere le lezioni di persona.

Tuttavia Casey, comincia ad appassionarsi al pattinaggio, rinunciando alla sua ricerca scolastica, per pattinare. Con però grande disapprovazione da parte della madre. La quale si ricrede subito dopo averla vista pattinare vincendo addirittura il secondo premio alle gare regionali di pattinaggio, convincendosi così della bravura di sua figlia.

Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio: cast stellare completo

Tina Harwood (Kim Cattrall) mamma di Casey, nota anche come co-protagonista in Sex and the city, nel ruolo di Samantha. Joan Carlyle (Joan Cusack) istruttrice di Casey. Il generale Harwood (Hayden Panettiere) amica di pattinaggio di Casey e figlia di Joan, e Teddy Harwood (Trevor Blumas) futuro fidanzatino di Casey e fratello del generale.

Go Figure – Grinta sui pattini

Disney+ vi propone un secondo film sul pattinaggio, molto più preadolescenziale: ossia la storia di una ragazza, Katelin Kingsford che sogna di diventare una delle più brave pattinatrici su ghiaccio di tutti i tempi. Quando il suo coach, Natasha Goberman, le offre un’opportunità da non perdere, ovvero quello di allenarsi nell’accademia privata dove insegna, la ragazza accetta subito.

Però per fare ciò, Katelin deve giocare con una squadra di hockey femminile e a sue spese imparerà che il lavoro di squadra è la migliore ricompensa che esista.

Scuola di geni

In questo film ci catapultiamo già sulla fascia adolescente, è la storia di un quindicenne chiamato Mitch Taylor che viene ammesso in una scuola speciale, ma viene subito preso di mira da uno degli assistenti del suo professore.

Ben presto però grazie al suo compagno di stanza, riesce ad ambientarsi e fare nuove amicizie.

Cloud 9

E dal pattinaggio Disney+ ci fa passare allo snowboard.

Kayla Morgan (Dove Cameron) è una ragazza ricca e superficiale che compete in una sfida di snowborad e vince per la divisione delle ragazze. Tutto ciò insieme al suo ragazzo e compagno di squadra Nick Swift.

Durante una festa, Kayla, Nick e altri due amici prendono una slitta per cani di Will, un grandissimo campione di snowboard, creatore di Cloud 9, che ha causa di un incidente non proseguì il progetto e la sua carriera andò in fumo.

Kayla perde il controllo della slitta e lei, Nick e i suoi amici vanno a sbattere contro un’insegna rompendo anche la slitta, i tre scappano lasciandole prendere la colpa. A tal proposito i suoi genitori come punizione decidono di far lavorare Kayla al canile di Will per guadagnare i soldi e pagare la slitta rotta.

Nel frattempo per questa biricchinata Kayla viene esplulsa anche dalla squadra di snowboard.

Un giorno Will decide di andare con i suoi amici a praticare il medesimo sport lasciando Kayla al comando, ma lei combina un casino facendo uscire tutti i cani. Così chiede d’essere licenziata ma i genitori si oppongono, nel frattempo Nick la lascia e nella sua ex squadra viene sostituita da una campionessa.

Con il cuore e la vita ormai a pezzi, Kayla implora Will ad allenarla per lo snowboard in modo che lei possa partecipare alla gara del Fire and Ice, il ragazzo prima rifiuta categoricamente poi accetta.

Nel mentre Kayla migliora anche come persona, e aiuta molto Will con il canile. Insegnandole la Cloud 9.

A scuola Kayla scopre che Nick si è fidanzato con la campionessa cui è stata sostituita e così è ancora determinata a vincere. Per di più Nick geloso del rapporto che Kayla sta instaurando con Will, va a parlare con il ragazzo ricoprendolo di mille idiozie di cui esso si convince e decide di non insegnarle più nulla, allora lei stanca del fatto che nessuno creda più in essa si arrabbia ma Will la bacia.

Al momento della gara, Will parte bene ma viene superato da Nick, e Kayla e l‘altra ragazza concorrono per la vittoria, dove negli ultimi minuti, Kayla fa una mossa Cloud 9 ottenendo 10 punti dalla giuria portando la vittoria alla squadra.

In tutto ciò si scopre che l’incidente avuto con la slitta non era stato affatto casuale ma voluto, la slitta era stata manomessa dai ragazzi per far squalificare Kayla.

Johnny Tsunami – Un surfista sulla neve

Johnny Kapahala vive alle Hawaii, con i genitori, e il nonno paterno che è una leggenda del surf (sport in cui anche Johnny se la cava bene). Purtroppo però il padre accetta un lavoro nel Vermont, obbligando tutti a trasferirsi. Johnny abituato al mare e al sole ora si ritrova ricoperto di neve.

Nella nuova città dove si è trasferito, i ragazzi sono divisi in angeli e demoni. Gli angeli sono tutti i per benini che praticano scii, i demoni invece sono quelli più estroversi che praticano snowboard, e chiaramente tra le due fazioni non corre buon sangue.

A scuola le cose per Johnny non vanno benissimo, fa la conoscenza di una ragazza del gruppo degli angeli che gli insegna a sciare ma con esiti negativi e il ragazzo viene preso in giro. Poi conosce Sam, della categoria dei diavoli, che gli insegna dello snowboard dandogli una tavola da surf e la cosa va molto meglio.

Ma i pregiudizi non calano, e Johnny e Sam scappano alle Hawaii dove vengono accolti dal nonno di Johnny il quale sotto buon consigli gli indica di far ritorno a casa accompagnandoli lui stesso.

Una volta a casa, Jhonny porta suo nonno sulla neve, dove troveranno anche altri angeli che ricominciano a concorrersi le parti di montagna di chi e di chi. Allora il nonno propone una sfida, il vincitore si accaparrà la parte di montagna che vuole. Chiaramente la gara si concluderà con la vittoria di Jhonny.

Stoffa da campioni, Piccoli grandi eroi, Ducks una squadra a tutto ghiaccio, e Stoffa da campioni – Cambio di gioco

Primo, Secondo, Terzo e Quarto capitolo: Disney+ ci da una serie completa tutta da assaporare e da gustare. Quattro film che vi faranno aver voglia di vedere subito il prossimo alla fine del precedente.

Gordon Bombay (Emilio Estevez) è un brillante avvocato di successo. Ma ha un grande rimpianto, in passato era un promettente giocare di hockey su ghiaccio ed un errore durante una partita gli costò la carriera.

Un giorno dopo aver vinto una causa viene fermato dalla polizia mentre guida in stato di ebrezza. E viene condannato a svolgere un lavoro socialmente utile: allenare la squadra di hockey del distretto 5 della città.

La squadra è in pessime condizioni ed è ultima in campionato, ma per avere accesso ai play-off è sufficiente arrivare nelle prime otto posizioni. Cosa non impossibile. Di fatti poi Bombay si affezionerà anche alla squadra riuscendo a farli vinecere.

Contenuti extra dei quattro capitoli sopraggiunti

Stoffa da campioni – Cambio di gioco, diversamente dagli altri tre capitoli, non è un solo film ma una stagione completa, ed a far brillare di più la serie c’è la straordinaria attrice Lauren Graham (conosciuta per la splendida serie una mamma per amica).

Altro attore brillante del cast Joshua Jackson. (Conosciuto meglio per Dawson’s Creek).

Miracle

L’ultimo aggiornamento che Disney+ vi da è Miracle.

Un film basato sul 1980, dove concorrono le Olimpiadi di hockey sul ghiaccio, e l’allenatore Herb Brooks ha un sogno, ovvero: battere la fortissima squadra sovietica.

Fateci sapere quale film tra questi guardete prima e qual è il vostro sport preferito.