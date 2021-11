Disney+: l’abbonamento annuale offre due mesi gratis

Disney+: l’abbonamento annuale permette di risparmiare due mesi di visione di film e serie tv e godersi tutti i nuovi contenuti in uscita

Il Natale sta per avvicinarsi e quindi anche il periodo dei regali. Tra le varie idee da considerare, perché non pensare di regalare ad una persona cara un abbonamento a Disney+? La piattaforma ormai è diventata molto più che un semplice canale per bambini; con più di 500 film, ora è in grado di offrire contenuti adatti a tutta la famiglia e di qualsiasi genere. Vediamo insieme cosa offre l’abbonamento.

Costi dell’abbonamento

Disney+ è uno dei servizi di streaming più conosciuti al mondo, con una vasto assortimento nel suo catalogo. Al suo interno troviamo prodotti Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Star. Con l’aggiunta di quest’ultima sezione, ora la piattaforma permette un’ampia scelta di film e serie tv di diverso genere, adatti anche ad un pubblico più adulto ed accessibile tramite password per far navigare i più giovani in sicurezza.

La piattaforma Disney+ offre due tipologie di offerta:

abbonamento mensile al costo di 8,99€/mese

abbonamento annuale al costo di 89,90€/anno

Quest’ultima offerta è sicuramente più conveniente, perché permette un risparmio del 15%, con la possibilità di usufruire di ben 2 mesi gratuiti per godersi tutti i film, i documentari e le serie animate, live-action e i cortometraggi, originali e non, senza interruzioni pubblicitarie. L’abbonamento è inoltre revocabile in qualsiasi momento.

Cosa offre l’abbonamento a Disney+?

Con l’abbonamento, Disney+ offre molto di più che la semplice visione di contenuti. L’utente ha la possibilità di organizzare visioni di gruppo, attraverso Groupwatch, mettere in pausa, riavvolgere e interagire con un massimo di sei persone. I contenuti possono essere scaricati illimitatamente per poterli guardare ovunque; per chi ha bambini in casa esiste poi la possibilità di attivare il parental control, così da proteggerli da pellicole non adatte alla loro età. Inoltre, è possibile utilizzare il sito di streaming utilizzando ben quattro dispositivi in contemporanea.

La piattaforma viene costantemente aggiornata e non si rischia mai di rimanere senza film o serie tv da vedere. Dicembre infatti, porterà con sé una vasta gamma di nuovi prodotti per tutta la famiglia, da The Book of Boba Feet, nuova pellicola ambientata nell’universo di Star Wars, a Benvenuto sulla terra, dove Will Smith porterà lo spettatore ad esplorare luoghi unici e straordinari del nostro pianeta. Da Diario di una schiappa, in cui si raccontano le disastrose avventure di Greg alle scuole medie, a The Last Duel, film drammatico ambientato nella Francia del XIV secolo, tra accuse e duelli. A questi se ne aggiungeranno molti altri, a cominciare da una lunga lista di film di Natale che presto saranno pronti ad accompagnarci durante il periodo delle feste.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.