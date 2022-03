DC League of Super-Pets: il nuovo cartone

D C League of Super-Pets, sarà il nuovo cartone animato in lingua originale, dove il personaggio di Batman avrà la voce di Keanu Reeves

Per tutti gli amanti del super eroe Batman, e per chi avesse già visto The Batman, con attore protagonista Robert Pattinson, adesso preparatevi ad un Bruce Wayne totalmente diverso.

Un Batman non più cupo e solitario ma ben energico e con tanta voglia di scherzare.

Il nuovo cartone animato, intitolato DC League of Super-Pets, è in lingua originale, è non solo Batman sarà doppiato da Keanu Reeves, ma Krypto (il cane di Superman) sarà invece doppiato da Dwayne Johnson (The Rock).

Dc Leagues of Super-Pets: trama del cartone

In Dc Leagues of Super-Pets, i veri eroi, protagonisti della storia non sono i super eroi umani. Di fatti nella storia si presuppone che Superman, Batman, ed il resto della Justice League vengano rapiti.

Lasciando al comando Krypto l’adorabile, fedele ed inseparabile cane di Superman, che dovrà risolvere la situazione.

E lo fa, formando una super squadra di animali domestici appartenenti agli altri personaggi della Justice League.

La squadra in DC League of Super-Pets, sarà formata da, ovviamente Krypto, da un altro cane di nome Ace, (cane di Batman), PB, da un maialino (di Wonder Woman), da uno scoiattolo Chip e da una tartaruga di nome Mcsnurtle detta Merton (di Flash).

Una volta riunita la nuova squadra Krypto insegnerà a tutti gli altri come sfruttare i propri poteri, come lavorare insieme, e diventare i super eroi che erano destinati a essere.

Cercando di sconfiggere ovviamente l’antagonista della storia, una certa Lulu, e salvare il mondo e la Justice League.

Documentazioni e cast: DC League of Super-Pets

Originariamente DC League of Super-Pets era un fumetto spin-off uscito nel 1962, creato da Jerry Siegel e Curt Swan.

Come voci originali invece abbiamo: come già detto per la voce del personaggio di Batman: Keanu Reeves, e per Krypto, la voce di Dwayne Johnson.

Poi per tutti gli altri membri di DC League of Super-Pets troviamo come voci originali, per Ace (cane di Batman), Kevin Hart, per PB (maialina di Wonder Woman), Vanessa Bayer, per Merton (tartaruga di Flash), Natasha Lyonne, e per Chip (scoiattolo) abbiamo Diego Luna.

Per la voce di Superman umano invece troviamo il mitio e fantastico John Krasinski, dove non è per la prima volta il personaggio principale. Per lasciare spazio in questo caso ad eroi a quattro zampe.

Uscita e anteprima del film: DC League of Super-Pets

Il film uscirà sui grandi schermi il 22 maggio 2022 negli Stati Uniti d’America. Ma non temete, non rimarrete a bocca asciutta nel frattempo, perchè noi di tuttotek, vi conisgliamo tanti bellissimi e spettacolari film e serie tv, da vedere comodamente sul vostro divano, sulla fantastica piattaforma,Disney+.