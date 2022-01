Audrey Hepburn: biopic sull’attrice interpretato da Rooney Mara

A rriva sui grandi schermi un biopic su Audrey Hepburn, che sarà interpretato dall’attrice Rooney Mara, prodotto e diretto da Luca Guadagnino

Nei mesi precedenti a questa parte, abbiamo potuto appurare che prossimamente sui grandi schermi, ci saranno diversi biopic, sulla vita e la storia di grandi e celebri star, come ad esempio, Tom Holland per Fred Astaire e Chris Evans per Gene Kelly.

Ma non solo, perchè in questo inizio 2022 è stato annunciato un altro grande biopic, quello che forse in tanti stavate aspettando, sulla grandissima e famigerata, Audrey Hepburn conosciuta da molti per il film Colazione da Tiffany, che sarà interpretata da Rooney Mara, attrice dalla grande bontà d’animo e da un enorme cuore d’oro, il biopic sarà inoltre realizzato dal produttore Luca Guadagnino per Apple.

(Non si sa ancora se per lo streaming, se per il cinema o per entrambe le cose).

Il film sulla leggendaria Audrey Hepburn

Audrey Hepburn, è da molti – soprattutto da una visione del tutto femminile – diventata un’icona. L’immagine che più si ricorda dell’attrice sono i capelli raccolti ordinati in uno chignon basso, una collana di perle bianca (simbolo di estrema raffinatezza), un medio-lungo tubino nero, stretto in vita a delineare le curve del fisico della donna, dei tacchi neri con la punta molto bassa ed un bocchino che tieni in quasi ogni scena del film per fumare.

Per di più la donna si presenta molto ben delineata anche fisicamente, alta, esile, sottile, con un visino delicato dove ne contornano due grandi occhi dolci marroni molto espressivi.

La scelta per interpretare il corso della sua lunga vita è ricaduta su Rooney Mara, proprio per un fattore estetico. A parte l’altezza, è indiscutibile la somiglianza fisica, del quale poi un pò di trucco potrà accentuarne meglio tutti i dettagli,ragion per cui sembra che la Rooney abbia tutte le carte in regola per impersonificare l’icona Audrey Hepburn.

L’intreccio incofuntabile delle due attrici

La scenografia per il biopic di Audrey Hepburn, sarà Michael Mitnick. (Anche se non sappiamo ancora quale periodo preciso della sua vita racconterà).

Audrey Hepburn, nei suoi quarantanni di carriera ha vinto premi Emmy, Oscar, Tony e Grammy.

Si è impegnata in particolar modo per incarichi umanitari per l’UNICEF, con cui ha aiutato bambini dell‘Africa, del Sudamerica e dell’Asia, e per questo motivo ha ricevuto anche la Presidental Medal of Feedom nel 1992.

Rooney Mara, invece, tiene ben separata la sua vita privata da quella pubblica. (Di fatti ancora oggi nessuno ha mai visto una foto sdi suo figlio, che ha avuto Joaquin Phoenix).

Rooney Mara è molto impegnata sul set, di fatti la vedremo prossimamente in La fiera delle illusioni – Nightmare Alley di Guillermo del Toro.

(Tra i suoi film troviamo anche Women Talking di Sarah Polley, con un cast tutto imperdibile: Frances McDormand, Ben Whishaw, Claire Foy e Jessie Buckley).

Inoltre ricordiamo che il regista Luca Guadagnino ha da poco terminato le riprese dell’horror romantico: Bones and All con Taylor Russell e Timothèe Chalamet.

Inoltre ricordiamo che il regista Luca Guadagnino ha da poco terminato le riprese dell'horror romantico: Bones and All con Taylor Russell e Timothèe Chalamet.