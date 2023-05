Zodiac presenta il rivoluzionario Free Rider

Zodiac, il rinomato marchio specializzato nello sviluppo e nella progettazione di attrezzature per piscine, annuncia il lancio di Free Rider, il primo robot per la pulizia della vasca senza fili

Questo innovativo dispositivo offre una pulizia rapida e precisa, operando in totale autonomia.

Robot pulitore per piscine potente e autonomo

Il principale vantaggio di Free Rider risiede nella sua eccezionale facilità d’utilizzo: per il suo funzionamento non è necessaria una presa di corrente nelle immediate vicinanze della piscina né una prolunga elettrica.

Grazie a ciò, non sarà più necessario monitorare costantemente il percorso del robot per evitare che il cavo si aggrovigli o si impigli tra gli arredi del giardino o le altre attrezzature intorno alla piscina.

Un concentrato di tecnologia al servizio della libertà, Free Rider può muoversi agevolmente all’interno di vasche di dimensioni fino a 12 x 6 metri, indipendentemente dalla loro forma e dal tipo di rivestimento.

Questo potente robot, dotato di grande agilità e autonomia, è in grado di pulire in modo efficace, intelligente e autonomo il fondo, le pareti e la linea dell’acqua. L’innovativo prodotto firmato Zodiac presenta un sistema di aspirazione ciclonica brevettato e altamente potente, spazzole elicoidali e un sistema di filtrazione progressiva a doppio livello (150μ + 60μ) che cattura ogni tipo di residuo di sporco, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Grazie ai sensori integrati e al design esclusivo, Free Rider ottimizza i propri movimenti all’interno della vasca, assicurando una pulizia efficiente.

Il robot è alimentato da una batteria agli ioni di litio a lunga durata, che garantisce un ciclo di pulizia completo della durata di 2 ore e 30 minuti, ricaricandosi completamente in soli 4 ore.

L’applicazione iAquaLink, inoltre, incrementa ulteriormente il livello tecnologico del robot, consentendo agli utenti di visualizzare immediatamente lo stato di carica della batteria, accedere alle notifiche di fine ciclo e aggiornare il dispositivo in remoto tramite smartphone o tablet.

Con Free Rider, Zodiac continua a dimostrare il proprio impegno nell’offrire soluzioni innovative per semplificare la manutenzione delle piscine e consentire agli utenti di godersi appieno la loro esperienza acquatica.

Rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per non perdervi le ultime novità sulla tecnologia e non solo!