Zmorph i500: stampante 3D ad elevato rendimento

La nuova Zmorph i500 permette un elevato volume di stampa ad un interessante rapporto qualità-prezzo, aumentando il rendimento e la produttività

Zmorph ha rilasciato la nuova Zmorph i500 progettata per la produzione di piccoli lotti a basso costo, la creazione di strumenti personalizzati e la prototipazione rapida. Affidabile e potente, la stampante 3D per grandi volumi è ideale per i costruttori, gli ingegneri e altre professioni specifiche, rappresentando inoltre il complemento perfetto per diversi settori tra cui automotive, manifatturiero, R&D, aerospaziale e difesa.

Zmorph i500: grandi volumi di stampa per massimizzare la produttività

Zmorph i500 è caratterizzata da un ampio volume di stampa di 500 x 460 x 300 mm, che le permette di stampare più parti in una volta o di creare grandi modelli massimizzando così la produttività dell’azienda. Il doppio estrusore Dual Drive con sistema di sollevamento degli ugelli funziona con vari sensori per fornire risultati ripetibili e di elevata qualità.

Interfaccia user-friendly

Zmorph i500 è semplice da utilizzare: dal touch panel ergonomico con interfaccia utente user-friendly al Filament Flow System, l’operatore deve solo avviare il progetto e attendere i risultati mentre i sensori della macchina monitorano se il materiale scorre senza problemi e se ci sono ostacoli. Per massimizzare i tempi di attività e la produttività, Zmorph i500 dispone di un sistema di controllo distribuito che offre un semplice accesso ad ogni sottogruppo e allo stesso tempo massimizza i tempi di attività della macchina.

La sicurezza al primo posto con la nuova Zmorph i500

Tutti gli aspetti della sicurezza del prodotto sono stati tenuti in considerazione nello sviluppo della nuova Zmorph i500. Caratteristiche come il blocco elettrico della porta che impedisce l’accesso non autorizzato durante il lavoro o l’Air Flow System che filtra l’aria in uscita dalla macchina da fumi e particelle e persino il modulo Wi-Fi removibile, rendono la i500 pronta a lavorare in un ambiente industriale senza ulteriori misure di sicurezza. Marek Kłos, Vice Presidente e CSO di Zmorph:

Zmorph è presente nel mercato dell’Additive Manufacturing dal 2013. Abbiamo impiegato questo tempo per acquisire esperienza e capacità di R&S per entrare nel mercato professionale. L’anno scorso, nonostante il covid, abbiamo eseguito un rebranding completo dell’azienda e rilasciato una nuova macchina all-in-one – Zmorph Fab. Grazie a Zmorph i500, siamo pronti a competere con i leader del mercato del segmento professionale. Zmorph i500 è una stampante 3D moderna, di grande formato, semplice da utilizzare e mantenere, che è stata progettata per soddisfare le esigenze anche degli utenti più esigenti del settore. i500 è stata accuratamente sviluppata con i preziosi suggerimenti e le opinioni dei nostri clienti e della rete di distributori. È costruita come un carro armato: un “martello” innovativo e pratico progettato per l’efficacia e il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ad un costo molto competitivo.

Il produttore polacco sviluppa stampanti 3D multifunzionali e a dicembre 2020 è stata introdotta la Zmorph Fab. L’azienda ha affrontato un rebranding l’anno scorso per concentrarsi maggiormente sul mercato industriale e per concretizzare la ricerca in una stampante 3D professionale ad alte prestazioni che debutta oggi. Zmorph i500 è il risultato di un’attenta pianificazione e di una ricerca approfondita. Risponde ai problemi più comuni che l’industria sta affrontando e presenta numerose soluzioni pratiche con un costo accessibile. La stampante 3D ad elevate prestazioni Zmorph i500 è disponibile ora per 7499 dollari o 6399 euro direttamente dal produttore o attraverso la sua rete mondiale di rivenditori.