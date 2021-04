YI Home Camera 1080p: grande sconto di Pasqua

In occasione della Pasqua, YI Home Camera 1080p viene proposta con un grande sconto. Si tratta di un pacco convenienza contenente ben 4 videocamere di sicurezza, vediamo i dettagli

Pasqua quest’anno cadrà proprio il 4/4, una curiosa coincidenza che ha stimolato YI Techonolgies a pensare ad una interessante offerta tutta costruita attorno al numero 4. La protagonista è YI Home Camera 1080p, una videocamera di sicurezza da interni veramente avanzata che mescola una qualità d’immagine elevata grazie ai filmati in live-streaming e video 1080P / 20fps e alle lenti grandangolari da 110° con zoom digitale 4x con tante funzionalità smart. Ad esempio troviamo la rilevazione di persone in movimento tramite intelligenza artificiale e il rilevamento suoni regolabile tra 50 e 90+ dB. Se la vostra YI Home Camera 1080p percepirà qualcosa di anomali, verrete subito allertati con una notifica grazie all’app YI Home. Inoltre sarà possibile sfruttare il servizio YI Cloud per salvere e rivedere le registrazioni di sicurezza. Infine per dormire sonni tranquilli troviamo anche 8 LED infrarossi per eccellente visione notturna.

YI Home Camera 1080p: l’offerta di Pasqua

Il pack da 4 del prodotto più iconico di YI Technology, YI Home Camera 1080p, è in offerta speciale da oggi fino a Pasqua 4/4 a soli 71,44€ con il nostro codice sconto speciale “YIHOME44”, da inserire al momento dell’acquisto per ottenere lo sconto del 26% previsto dall’offerta. YI Home Camera 1080 è senza dubbio la soluzione perfetta per chi vuole monitorare la propria casa o attività oppure tenere sotto controllo bimbi, genitori o amici a 4 zampe! E grazie a questo conveniente pack da 4 sarà possibile soddisfare queste ed altre esigenze di sorveglianza.

Ecco un riassunto delle principali caratteristiche del prodotto in offerta:

Pacco convenienza 4 pz.

Rilevamento umano

Rilevamento sonoro

Impermeabile IP65

Allarme integrato

Archiviazione su Cloud

(attualmente in offerta) YI Home Camera 1080p Kit da 4, Ip Camera Wifi Interno, Telecamera Wi-fi Interno con Rilevamento Smart,Visione Notturna non Invasiva,Notifiche Push,Audio Bidirezionale per telefono,laptop,pc desktop RISOLUZIONE IN FULL HD CON VISIONE NOTTURNA NON INVASIVA: Filmati in live-streaming e video in 1080P / 20fps - Lenti grandangolo da 110° con zoom digitale 4x - 8 LED infrarossi non visibili al buio per eccellente visione notturna non invasiva - Luce LED di stato disattivabile via app YI Home (ideale per l’utilizzo durante il sonno).

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!