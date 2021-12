yeedi k650 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 3 in 1: sconto di 20 euro!

Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 yeedi k650 è oggi in sconto di 20 euro su Amazon

Un robot aspirapolvere è davvero un valido aiuto nelle pulizie domestiche quotidiana, ma questo yeedi k650 robot aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 è molto di più! Infatti questo robot fa molto di più e con questo sconto diventa molto conveniente da acquistare su Amazon!

yeedi k650 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 3 in 1: ecco le caratteristiche

yeedi k650 robot utilizza diverse modalità di pulizia per scene diverse. Assicurando una pulizia più profonda in meno tempo. Il robot aspirapolvere k650 ha un sistema ottimizzato con una potenza di aspirazione fino a 2000 Pa, perfetto per pulire tappeti e pavimenti duri. Con 3 livelli regolabili, può soddisfare diverse esigenze. Il design migliorato può ridurre il rumore (56 dB in modalità silenziosa) per non disturbare.

Il robot aspirapolvere yeedi ha una nuova spazzola in silicone anti-groviglio elimina i peli aggrovigliati. Il corpo alto 8cm permette di raggiungere facilmente ogni angolo e area ristretta. Ma è anche protetto con una copertura superiore realizzata in vetro temperato antigraffio. Con la App yeedi collegata tramite Wi-Fi, si può facilmente modificare la modalità di funzionamento o pianificare il percorso di pulizia. Il robot aspirapolvere yeedi k650 supporta i comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistant per un utilizzo semplice ed intuitivo. Il robot ha un’autonomia pulire di 130 minuti e si ricarica automaticamente.

Lo sconto

Nella pagina Amazon del prodotto che potete accedere dal box qui sotto potrete attivare un coupon sconto di 20 euro per acquistare questo prodotto. Potrebbe essere anche un ottima idea per un regalo di Natale! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!