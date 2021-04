Yale: nuove telecamere di sicurezza da interno ed esterno

Grazie alla nuova gamma di telecamere smart di Yale, progettata per semplificare la vita quotidiana, gli utenti possono godere della massima tranquillità sapendo che la loro casa è sempre protetta, ovunque essi siano

Le telecamere Wi-Fi da esterno di Yale consentono agli utenti di “essere a casa pur non essendo fisicamente presenti”, tenendo d’occhio ciò che più conta in qualsiasi momento del giorno o della notte. Caratterizzata da un nuovo design elegante di colore nero, la gamma è composta da telecamere interamente controllabili tramite app. Se abbinate ad altri prodotti della gamma, quali gli allarmi Smart Sync e le serrature Smart Lock, esse permettono agli utenti di creare un ecosistema su misura in grado di soddisfare le loro esigenze.

La linea di telecamere intelligenti comprende la telecamera Wi-Fi da interno Pan & Tilt, la telecamera Wi-Fi da interno Full HD, la telecamera Wi-Fi per porta d’ingresso Light & Siren e la telecamera Wi-Fi da esterno Pro 4MP. Grazie all’applicazione Yale View, la gamma offre funzionalità aggiuntive come la possibilità di condividere le telecamere con familiari e amici, programmare registrazioni continue e con rilevamento di movimento, raggruppare le telecamere e visualizzarne fino a quattro contemporaneamente. Kate Clark, Amministratrice Delegata di Yale EMEA, afferma:

Con 180 anni di esperienza e innovazione nel campo della sicurezza, continuiamo a sviluppare nuove soluzioni per soddisfare le esigenze di sicurezza del consumatore moderno. La nostra nuova gamma di telecamere eleganti da interno e da esterno è stata creata proprio per raggiungere questo obiettivo, oltre che per migliorare l’esperienza complessiva dei nostri clienti in materia di sicurezza.

Yale: telecamera Wi-Fi da interno Pan & Tilt e Full HD

La nuova telecamera Wi-Fi da interno Pan & Tilt consente a chi la utilizza di ruotarla in senso verticale (su/giù) e orizzontale (destra/sinistra) al fine monitorare ogni angolo della casa. Per offrire la massima tranquillità è inoltre dotata della funzione di rilevamento intelligente che attiva le telecamere affinché monitorino e registrino automaticamente gli oggetti e le persone in movimento. Tale funzione attiva inoltre l’invio di avvisi istantanei qualora vengano rilevati movimenti in zone sensibili della casa, ad esempio dove è custodita la cassaforte. Per proteggere la vostra privacy, basta oscurare l’obiettivo tramite l’apposita modalità privacy dell’applicazione Yale View, in modo da avere il pieno controllo della vostra riservatezza.

Potrete anche non aver il dono dell’ubiquità, ma potete assicurarvi che i vostri bambini e i vostri cari siano al sicuro. Grazie all’app Yale View potete ricevere notifiche di rilevamento di movimento, sorvegliare la vostra casa e parlare in tempo reale con le persone che si trovano davanti alle telecamere da interno Yale. Siete curiosi di sapere cosa fanno i vostri animali domestici quando non siete in casa o magari volete controllarli? Ora potete non solo vederli, ma anche parlarci! Elegante e discreta, la nuova telecamera Wi-Fi da interno Full HD è perfetta da collocare su una mensola in qualsiasi stanza per permettervi di avere sempre sotto controllo ciò che succede in casa, anche quando non ci siete.

Yale: telecamera per porta d’ingresso Light & Siren e Wi-Fi da esterno Pro 4MP

Per l’esterno Yale ha messo a punto la telecamera Wi-Fi per porta d’ingresso Light & Siren e la telecamera Wi-Fi da esterno Pro 4MP per consentirvi di sorvegliare chiunque entri ed esca durante la giornata. Kate Clark aggoiunge:

Se le telecamere da interno sono state progettate per garantire la sicurezza dei nostri clienti all’interno della casa, grazie alla nostra gamma da esterno essi possono avere un controllo globale della loro abitazione. Qualunque area vogliano sorvegliare, dall’ingresso all’intera casa, dal garage al giardino, abbiamo la soluzione che fa per loro!

La telecamera Wi-Fi per porta d’ingresso è disponibile nei colori bianco e nero per adattarsi a tutte le case. È dotata delle funzioni di rilevamento di movimento e conversazione in tempo reale per permettere, ad esempio, di parlare con il fattorino per non mancare più ad alcuna consegna. La luce e l’allarme incorporati fungono invece da deterrente per i visitatori indesiderati.

Non dovrete più stare continuamente in allerta, perché la telecamera Wi-Fi Outdoor Pro da 4MP di Yale lo farà per voi. Dotata della migliore qualità video della gamma con la sua risoluzione QHD 4MP, questa telecamera offre inoltre una visualizzazione HD in diretta e una visione notturna migliorata al fine di garantire immagini nitide a qualsiasi ora della giornata, anche con condizioni meteorologiche non ideali. La funzione di rilevamento personalizzabile offre maggiore flessibilità consentendo di monitorare alcune aree specifiche intorno alla casa.

Per la smart home

Oltre ad offrire un’esperienza utente eccellente, le nuove telecamere Yale possono essere controllate tramite i principali assistenti vocali, come Amazon Alexa o Google Assistant, e visualizzate sul vostro smart speaker preferito dotato di schermo, semplificando così la frenesia vita moderna. Se siete occupati in cucina o state mettendo a letto i bambini, potete vedere chi c’è davanti alla porta e comunicarci senza dovervi precipitare all’ingresso. Kate Clark conclude:

Mai come in questo momento ci ritroviamo chiusi in casa, diventata ormai anche il nostro ufficio a causa dello smart working. Ora potete controllare la casa, vedere i membri della vostra famiglia e i vostri animali domestici da altre stanze, e perfino rispondere a chi suona alla porta mentre siete in videoconferenza su Zoom, continuando tranquillamente a lavorare.

Per ulteriori informazioni sulla gamma di telecamere Wi-Fi di Yale, potete visitare il sito ufficiale. Dalla sezione elettronica è tutto! Continuate a seguirci!