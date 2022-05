Quando si tratta di investire in un sistema di sicurezza intelligente, ecco che entra in scena Yale, trova la telecamera intelligente che fa per te

Le telecamere intelligenti migliorano il sistema di sicurezza domestico per proteggere la tua abitazione nel modo più ottimale. Se stai pensando di comprare delle telecamere intelligenti, bisogna prima di tutto valutare cosa vuoi proteggere, per procurarti la telecamera più adatta. Meglio investire in telecamere da esterni, che osservano la parte circostante alla casa, per prevenire visite sgradite, o telecamere da interni, per proteggere i tuoi valori? O è il caso di valutare una combinazione delle due?

Le telecamere intelligenti hanno svariati vantaggi, ma per trarre massimo beneficio dal tuo sistema di sicurezza domestico è importante idearne uno su misura per le tue esigenze specifiche. Yale ha analizzato i benefici delle telecamere da esterno e da interno in modo da permettere ai suoi clienti di decidere da soli quali telecamere fanno al caso loro.

Telecamere intelligenti da interno

Le telecamere da interno, come la telecamera Yale Wi-Fi HD e la telecamera Wi-Fi Pan & Tilt, ti permettono di tenere d’occhio la tua abitazione quando sei via, e di sentirti al sicuro quando sei a casa. Con il loro design minimalista, elegante e funzionale, si controllano facilmente dal cellulare con l’app Yale View e si inseriscono in qualsiasi tipo di arredo. La funzione di tracciamento intelligente della telecamera Wi-Fi da interno Pan & Tilt permette il rilevamento automatico e la ripresa di ogni movimento. Se invece desideri un po’ di privacy, puoi nascondere l’obiettivo selezionando la modalità privata dall’app Yale View, che ti permette di avere sempre sotto controllo tutte le funzioni.

Le telecamere da interno sono ideali per i genitori che lavorano, o i proprietari di animali domestici, poiché permettono di seguire i propri bambini o amici a quattro zampe dovunque si trovino, per controllare che stiano bene. Se lavori da casa, ad esempio, grazie alla telecamera puoi controllare il tuo bambino che dorme o gioca in un’altra stanza, utilizzandola al posto di un baby monitor. Così puoi concentrarti sul lavoro senza trascurare la sicurezza del tuo piccolo.

La gamma di telecamere da interno ti permette di verificare qualsiasi movimento dentro casa mentre sei fuori, dandoti la tranquillità di sapere che la tua abitazione è al sicuro. Quando una telecamera Yale rileva un movimento ti viene inviato un messaggio di notifica, così puoi controllare le riprese della telecamera HD in tempo reale usando l’app Yale View. Quindi, se sei in vacanza e la telecamera rileva un movimento, non serve farsi prendere dal panico. Basta entrare nell’app, collegarsi alla registrazione dal vivo e vedere cosa ha causato quel movimento… il tutto al semplice tocco di un tasto.

Telecamere intelligenti da esterno

Quando si parla di telecamere da esterno vengono in mente quelle tradizionali a circuito chiuso, tipiche dei sistemi di sicurezza domestici. Sicuramente, quando sono visibili, rappresentano un deterrente per i ladri. Ma le telecamere da esterno Yale possono essere usate anche per scopi diversi, come controllare chi arriva alla porta di casa, o vedere che un pacco è in consegna, e molto altro. La telecamera Wi-Fi per porta di ingresso e le telecamere da esterno Wi-Fi Pro sono facili da installare, e sono dotate delle funzioni visione notturna migliorata, rilevamento del movimento e luce e sirena integrate per darti immagini chiare a qualsiasi ora del giorno e della notte a prescindere dalle condizioni climatiche.

Le telecamere da esterno di Yale possono essere programmate per monitorare aree specifiche del giardino e del vialetto di accesso. La funzione di rilevazione personalizzabile permette di controllare delle aree precise intorno alla casa, per proteggere i punti più esposti ed evitare al contempo di riprendere zone che non interessano, come l’abitazione o il giardino dei vicini. Il set di telecamere Yale CCTV da esterno è facile da installare ed offre riprese in tempo reale, con immagini sempre chiare per aiutarti a salvaguardare la tua proprietà.

Yale: massima spensieratezza

Se sei impegnato in qualcosa di importante e arriva un ospite, con la telecamera Yale per porta d’ingresso puoi verificare subito chi è il visitatore, senza interrompere ciò che stai facendo. Inoltre, ti permette di interagire con la persona che sta alla porta per via telefonica, così puoi anche chiederle di tornare ad un orario più compatibile.

Per un’esperienza di sicurezza domestica più completa, le telecamere Yale da interno o da esterno possono essere collegate all’Allarme Sync Smart Home di Yale; inoltre, controllarle è facilissimo, basta inviare un comando vocale con gli assistenti virtuali più avanzati come Alexa e l’Assistente Google dal microfono del tuo schermo preferito.

Le telecamere da esterno e da interno hanno svariati vantaggi, e rappresentano un ottimo investimento per la sicurezza della tua abitazione. Yale può aiutarti a definire una soluzione di telecamere che risponda alle tue esigenze specifiche, per garantirti una casa sempre ben protetta.

