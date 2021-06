Xiaomi Viomi SE: lancio con promozione in grande stile

Per il lancio della nuova versione di Xiaomi Viomi SE, il produttore ha organizzato una promozione speciale su Aliexpress che durerà solamente pochi giorni

Il lancio del nuovo Xiaomi Viomi SE in veste aggiornata e ancora più smart avviene in contemporanea con gli AliExpress Summer Sale, un’occasione da non perdere per portare a casa un buon robot aspirapolvere. Infatti Xiaomi Viomi SE può essere l’aiuto perfetto per le pulizie casalinghe. Infatti, grazie ad anni di sforzi e ricerca nel settore della casa intelligente e dell’IoT, Xiaomi VIOMI ha raggiunto una cooperazione con più di 20 partner di distribuzione locali in Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Portogallo e Polonia, riuscendo ad espandere la sua influenza in tutta l’Europa.

VIOMI come uno dei migliori marchi Xiaomi Eco-Chain, oltre a lanciare robot per la pulizia a prezzi accessibili e contemporaneamente di alta qualità, offre servizi di supporto post-vendita a lungo termine in Europa. Questo è molto importante perché molte persone a volte sono reticenti nell’acquisto di oggetti senza una buona assistenza alle spalle in caso di guasti o anche solo per avere maggiori spiegazioni.

Xiaomi Viomi SE: la nuova versione

Vediamo le principali novità introdotte con la nuova versione aggiornata di Xiaomi Viomi SE. Come i migliori robot aspirapolvere si basa su un sistema di navigazione LDS 2.0 intelligente per l’aspirazione e la pulizia:

Sistema Y-Mopping 2.0 che garantisce eccellenti prestazioni di pulizia e aspirazione rispetto ai modelli più costosi

che garantisce eccellenti prestazioni di pulizia e aspirazione rispetto ai modelli più costosi Viene migliorato il ciclo di pulizia e la massima copertura, grazie serbatoio dell’acqua e al più grande contenitore per la polvere da 300 ml in modo che il robot abbia una autonomia maggiore e possa sia lavare che aspirare

in modo che il robot abbia una autonomia maggiore e possa sia lavare che aspirare Tecnologia di navigazione LDS 2.0 con batteria Samsung a lunga durata da 3200mAh che permette un’autonomia di circa 120 minuto sufficienti a pulire un’area di 200 metri quadrati con una ricarica , circa il 20% in più rispetto al predecessore

con batteria Samsung a lunga durata da 3200mAh che permette un’autonomia di circa 120 minuto sufficienti a , circa il 20% in più rispetto al predecessore Il robot Xiaomi Viomi SE costruisce rapidamente mappe accurate e affronta facilmente ambienti complessi, grazie al sistema avanzato di localizzazione che non perde mai la posizione del robot

e affronta facilmente ambienti complessi, grazie al sistema avanzato di localizzazione che non perde mai la posizione del robot Supporto multilingue, che lo rende conveniente per milioni di persone in tutto il mondo.

La potenza di aspirazione è di 2200Pa a 15000 giri/min , grazie al motore brushless Nidec di fabbricazione giapponese ad alte prestazioni per garantire un pulizia più rapida e profonda

, grazie al motore brushless Nidec di fabbricazione giapponese ad alte prestazioni per garantire un pulizia più rapida e profonda Supporto Amazon Alexa per comandare il robot in maniera smart

L’algoritmo AI Dynamic Path+Slam migliora l’efficienza di pulizia del 30%

migliora l’efficienza di pulizia del 30% 12 set di sensori utilizzati per evitare ostacoli e pianificare le traiettorie migliori

Grazie a queste funzionalità, Xiaomi Viomi SE è ottimo per chi ha animali domestici o bambini piccoli che tendono a sporcare spesso il pavimento. Anche gli anziani o le persone affette da disabilità possono trovare in lui un ottimo compagno per le pulizie. Inoltre il costo ridotto lo rende molto più accessibile rispetto ad altri concorrenti.

L’assistenza in Europa

Il negozio ufficiale VIOMI Aliexpress promette di fornire ai consumatori una tecnologia in modo trasparente e con un servizio post-vendita nei paesi europei. Spedizione rapida 24 ore su 24 dai magazzini europei locali e informazioni tecniche, consigli e indicazioni online in tempo reale disponibili. Inoltre, la sostituzione gratuita di un nuovo robot aspirapolvere quando la manutenzione non è disponibile a causa di problemi di qualità è garantita, gli utenti possono godere dei termini post-vendita senza problemi solo quando i tuoi ordini dal negozio ufficiale VIOMI Aliexpress.

Per fornire un migliore supporto post-vendita, il negozio ufficiale VIOMI Aliexpress ha istituito un centro di assistenza tecnica nella zona industriale di Bruchsal, Baden-Württemberg, Germania, con un magazzino dedicato di 3.000 metri quadrati e un ufficio di 400 metri quadrati. Inoltre, altri due centri di manutenzione, rispettivamente in Germania e Polonia, forniscono follow-up istantanei alle richieste di riparazione dei clienti in Europa.

L’offerta per Xiaomi Viomi SE su Aliexpress

VIOMI SE Upgrade Version è ora disponibile sullo store ufficiale VIOMI di Aliexpress, ad un prezzo soli di 269 USD dal 21 al 25 giugno. Inoltre grazie allo coupon sconto dello store si può risparmiare 3 dollari e altri 30 dollari possono essere scalati dal prezzo finale con il codice “SEUPGRADE”, portando il prezzo finale a 236 USD.

Gli ordini dai magazzini tedeschi o polacchi saranno evasi entro 24 ore e questo significa che si potrà ricevere il pacco 2-7 giorni senza problemi di tasse doganali. Inoltre, ci saranno 360 unità di panno per mocio o HEPA che verranno regalati casualmente per i clienti più fortunati che acquisteranno in questi giorni. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!