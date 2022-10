La prima linea di aspirapolvere a umido e a secco, ecco a voi Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series, scopriamola insieme in questo articolo dedicato

La serie Truclean W10 Wet Dry Vacuum, la prima linea di aspirapolvere a secco e umido del brand, è progettata per portare in ogni casa un’esperienza di pulizia impeccabile. La serie è composta da due modelli compatti: Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum e Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum; entrambi sono dei maestri della pulizia con diverse funzioni: aspirare, lavare e lucidare.

Grazie a un sistema intelligente di rilevamento dello sporco, la funzione adattiva integrata consente al dispositivo di regolare automaticamente la potenza di pulizia in base alla quantità di polvere identificata. Qualsiasi tipo di sporco, che si tratti di liquidi, di peli o capelli, può scomparire con un semplice comando.

Due modelli per soddisfare ogni esigenza

Sapendo che in ogni casa c’è una configurazione diversa e, preferenze specifiche in fatto di pulizia, Xiaomi offre due modelli per questa serie, a seconda delle esigenze. Da un lato, Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum è dotata di una modalità ad alta temperatura a 75°C2, in grado di garantire una pulizia più approfondita. Può anche autopulirsi, riempirsi d’acqua e asciugarsi automaticamente, grazie a una stazione base intelligente all-in-one.

Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum

D’altra parte, Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum è il compagno ideale per le stanze con angoli e spigoli difficili da raggiungere. La pulizia è un gioco da ragazzi grazie alla spazzola a rullo senza grovigli, appositamente progettata per coprire spazi più ampi, e all’impugnatura regolabile a 90 gradi, che consente di pulire efficacemente sotto la maggior parte dei mobili.

Disponibilità

Xiaomi Truclean W10 Ultra e W10 Pro Wet Dry Vacuum, saranno disponibili su mi.com e presso Xiaomi Store Italia, a partire dal 10 ottobre, rispettivamente al prezzo di 799,9 euro e 599,9 euro.

Cosa ne pensate di questi due nuovi aspirapolveri a umido e a secco di Xiaomi? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.