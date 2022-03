Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2: la nuova line-up di robot aspirapolvere

Sono stati annunciati tre nuovi prodotti che ampliano il portfolio robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 puntando su potenza, design e comodità

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), ha annunciato la nuovissima lineup di Robot Vacuum-Mop, tre prodotti che aprono ufficialmente il mercato robot Xiaomi per il 2022: Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro e Mi Robot Vacuum-Mop 2S.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra: Pulizia Ultra, svuotamento automatico

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è dotato di una stazione di un sistema di svuotamento automatico in grado di garantire la massima comodità. La stazione base, che contiene ben 4L di polvere e detriti per un equivalente di ben 10 pulizie, dispone anche di doppi sfiati e condotti, mentre supporta fino a 16.500Pa di potenza di aspirazione, garantendo che non ci siano blocchi durante il processo di svuotamento automatico.

La navigazione laser LDS ad alta efficienza permette inoltre al dispositivo di rilevare e mappare con precisione il layout della stanza, mentre il rilevamento aggiuntivo del Time of Flight (ToF) degli ostacoli minimizza in modo intelligente sia l’intrappolamento di materiale e gli urti, sia è in grado di prevenire le cadute dalle scale ed evitare di danneggiare i mobili lungo il percorso.

Il dispositivo può pulire fino a 240m² con una carica, grazie alla sua grande capacità della batteria di 5.200mAh. Con una potente aspirazione fino a 4.000Pa e tre livelli d’acqua, questo dispositivo compatto offre risultati di pulizia eccellenti anche sulle macchie ostinate.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra sarà disponibile In Italia dal 21 febbraio al prezzo di 499,99€. La base per l’autosvuotamento Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty station sarà invece disponibile al prezzo suggerito di 249.99€ dal 21 febbraio.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro e 2S: aspirano e lavano da veri professionisti

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro rappresenta la perfetta combinazione di aspirapolvere e mop 2-in-1 offrendo un’aspirazione potente fino a 3.000 Pa1 e una vibrazione sonica ad alta frequenza 10.000 volte/min1, il tutto in un modulo compatto e a mani libere. L’avanzata navigazione LDS SLAM consente inoltre la mappatura rapida e altamente accurata dell’ambiente durante il processo di pulizia, anche quando il dispositivo funziona in condizioni di scarsa luminosità e oscurità. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro è in grado di eseguire percorsi di pulizia programmati e personalizzati, facilmente controllabili attraverso l’app Xiaomi Home.

Con una grande capacità della batteria di 5.200mAh, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro ha una durata della batteria di 170 minuti2. Progettato anche per la casa dalle ampie metrature, il dispositivo è anche predisposto per salvare le mappe di più piani. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro in versione black e white sarà disponibile in Italia dal 21 febbraio al prezzo di 399,99€.

La versione economica

Nel corso dell’evento è stata anche presentata anche una versione più economica, il Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S che pianifica intelligentemente il percorso da pulire grazie alla tecnologia LDS e impostazione della mappa della stanza in tempo reale. Dotato di sistema di riconoscimento automatico della stanza, permette, tramite app, di costruire delle pareti virtuali, selezionare aree ‘proibite’ e stanze specifiche da pulire. Punta su 3 modalità di pulizia – aspirazione, lavaggio, aspirazione e lavaggio – e un’elevata potenza di aspirazione da 2.200 Pa, nonché una lunga durata di pulizia grazie a una batteria da 2.600 mAh.

Mi Robot Vacuum-Mop 2S sarà disponibile da fine marzo al prezzo di 299,99€ su mi.com e Amazon.