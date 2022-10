Xiaomi Q2 Series: la TV con tecnologia Quantum Dot Display

Un’esperienza cinematografica a 360 gradi con Xiaomi TV Q2 Series, dotata di tecnologia Quantum Dot Display, scopriamola insieme in questo articolo dedicato

L’ultima serie TV Q2, offrirà agli spettatori un’eccezionale qualità dell’immagine grazie all’ultima tecnologia Quantum Dot Display, disponibile in 3 diverse dimensioni. Questi televisori di fascia alta con risoluzione 4K Ultra-HD, sono progettati per esaltare ogni esperienza visiva con colori vividi e realistici, nonché transizioni più fluide nelle scene di fast-motion, per un intrattenimento di altissimo livello.

Insieme a Dolby VisionTM IQ, Dolby Atmos e ai sensori di luce ambientale presenti sui TV, Xiaomi TV Serie Q2 è in grado di rilevare in modo intelligente la luminosità dell’ambiente e di apportare le regolazioni corrispondenti all’immagine, offrendo allo stesso tempo prestazioni audio straordinarie e senza soluzione di continuità.

Google Tv integrato

In questo modo tutti gli appassionati di cinema potranno vivere un’esperienza coinvolgente. Per non parlare del sistema Google TV integrato, una novità assoluta per i TV Xiaomi, che offrirà agli spettatori contenuti personalizzati e infinite fonti di intrattenimento.

La nuova gamma TV funge anche da hub di controllo della casa intelligente con Google Assistant, consentendo a qualsiasi persona di controllare parti della propria casa con la sola voce. È inoltre dotata dell’app TV+ preinstallata, che offre agli spettatori un maggior numero di opzioni di contenuti, dalla diretta ai film di punta.

Disponibile in Italia in 3 diversi polliciaggi

Xiaomi TV Q2 Series, sarà disponibile in Italia in 3 diversi polliciaggi: 50”, 55” e 65”, su mi.com, presso Xiaomi Store Italia e da Unieuro, a partire dal 17 ottobre: rispettivamente al prezzo di 599,9 euro, 699,9 euro e 899,9 euro. Fino al 27 ottobre si potranno acquistare al prezzo promozionale di 549,9 euro, 649,9 euro e 799,9 euro.

