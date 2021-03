Xiaomi: recap dei principali annunci della giornata

Xiaomi senza limiti: in arrivo tantissime novità compresi veicoli elettrici, smartphone pieghevole e nuovo logo aziendale

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, continua a sorprendere i propri fan e dà il via a una nuova era annunciando oggi, in occasione di un evento presentato da Lei Jun, tantissime novità tra cui un uno smartphone foldable, nuovi prodotti ecosystem e i nuovi laptop. Xiaomi annuncia inoltre anche l’ingresso nel settore dell’auto elettrica e svela il rebrand del nuovo logo.

Xiaomi debutta nel mercato dei veicoli elettrici

Lei Jun, Founder, President e CEO di Xiaomi, dichiara oggi l’entrata ufficiale di Xiaomi nel settore dei veicoli elettrici. Il business, che risponderà sempre a Lei Jun, sarà però gestito da Hong Kong Stock Exchanges (HKEX), una filiale interamente di proprietà di Xiaomi con un investimento iniziale di 10 miliardi di RMB.

Lei Jun ha dichiarato:

“La decisione è stata presa da tutti i partner di Xiaomi dopo numerose fasi di consultazione e questo sarà l’ultimo grande progetto imprenditoriale della mia vita. Metto in gioco la mia credibilità personale e voglio dare un futuro al nostro veicolo elettrico! Sono determinato a guidare il mio team verso il successo del veicolo elettrico targato Xiaomi”.

Il processo decisionale seguito interamente da Lei Jun ha contato 85 incontri con oltre 200 esperti del settore, quattro dibattiti di gestione interna e due riunioni del consiglio. Ma sono stati soprattutto il supporto dei Mi Fan e la loro fiducia nei valori di Xiaomi che hanno spinto il brand verso questa decisione finale.

Secondo gli ultimi risultati finanziari, l’azienda ha distribuito sul mercato mondiale 146 milioni di smartphone, posizionandosi tra i primi tre produttori di smartphone al mondo. E con oltre 324,8 milioni di dispositivi connessi all’interno dell’ecosistema AIoT, Xiaomi si conferma leader nel settore smart home.

Lei Jun ha poi aggiunto:

“Nei prossimi dieci anni, il mercato dei veicoli elettrici sarà l’area di sviluppo più appassionante e diventerà una parte fondamentale dell’ecosistema Xiaomi. L’ampliamento del nostro ecosystem AIoT è una scelta essenziale per noi e rappresenta un ulteriore passo verso il completamento della nostra vision che ha l’obiettivo di fornire a tutti tecnologie innovative.”

Mi MIX Fold: il primo pieghevole di Xiaomi

Xiaomi ha lanciato ufficialmente il suo primo smartphone pieghevole, Mi MIX Fold che presenta un design con cerniera a forma di U, che riduce il peso fino al 27% rispetto ad altri pieghevoli e migliora l’affidabilità. Il dispositivo è stato sottoposto a 200.000 piegamenti nei test di affidabilità e fino a 1 milione di piegamenti nei test di affidabilità estrema.

Dotato di un display interno OLED pieghevole da 8,01” con risoluzione WQHD+, Mi MIX Fold offre un rapporto di 4:3, rendendolo il più grande display per smartphone pieghevoli attualmente sul mercato. Il display da 1 miliardo di colori del dispositivo è stato meticolosamente sintonizzato dall’algoritmo di calibrazione del colore di Xiaomi, consentendo di raggiungere un’impressionante precisione del colore di JNCD≈0.29 e ΔE≈0.35. Raggiungendo 900 nit di luminosità di picco e 600 nit di luminosità complessiva, il display fornisce una visione confortevole in varie impostazioni, mentre il rapporto di contrasto di 4.300.000:1, il supporto Dolby Vision, l’HDR10+ e la gamma di colori DCI-P3 si combinano per creare immagini altamente dinamiche e realistiche con colori vividi. Oltre al display interno, Mi MIX Fold è dotato di un display AMOLED esterno da 6,52”, il più grande su uno smartphone pieghevole. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 90Hz, alla frequenza di campionamento del tocco di 180Hz e alla risoluzione HD+, questo display offre un’esperienza utente rapida e fluida con grande nitidezza e dettagli.

Mi MIX Fold vanta la prima configurazione di altoparlanti quadrupli per smartphone: gli altoparlanti doppi 1216 dal design simmetrico sono posizionati su entrambi i lati dello schermo e si distinguono per una grande ampiezza di 0,65mm e una cavità sonora equivalente a 1,34cc. Le proprietà innate dell’altoparlante sono rafforzate dal 15V Smart PA, che offre un livello del suono fino al 40% più potente di quello del Mi 10 Pro.

Mi MIX Fold inaugura il processore Surge C1 – un chip professionale di elaborazione delle immagini sviluppato da Xiaomi. Il prodotto di due anni di sviluppo e 140 milioni di RMB di investimenti, questo chip fornisce prestazioni eccezionalmente elevate pur occupando poco spazio su CPU e memoria. Questo gli permette di eseguire un algoritmo 3A migliorato e capacità di messa a fuoco in condizioni di scarsa luminosità per una messa a fuoco automatica più accurata, esposizione automatica e bilanciamento automatico del bianco, migliorando significativamente la qualità dell’immagine.

Mi MIX Fold è anche il primo smartphone al mondo con tecnologia a lente liquida che adotta una struttura che include un elemento fluido compreso tra due pellicole e che, grazie ad un sistema motorizzato, può modificare in tempo reale il suo raggio di curvatura per cambiare il modo in cui viene catturata la scena. Inoltre, Mi MIX Fold è anche dotato di una fotocamera principale da 108MP e di una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP con un impressionante campo visivo di 123°. La fotocamera principale da 108MP pixel è dotata di un obiettivo 7P, che può produrre direttamente foto ad alta definizione da 108MP pixel.

Mi MIX Fold dispone di una batteria integrata da 5.020mAh e utilizza la nuova architettura parallela a doppia batteria brevettata da Xiaomi, che consiste in due batterie con una capacità di 2.460mAh e 2.560mAh. La speciale struttura in parallelo permette un’incredibile erogazione di corrente di 10A. Inoltre, il dispositivo supporta anche la ricarica veloce a 67W che permette allo smartphone di caricarsi completamente in 37 minuti. Introdotta anche la tecnologia della batteria CNT, che promuove una ricarica più sicura e veloce, prolungando la durata della batteria.

Lo smartphone avrà un prezzo di 9.999 RMB (circa 1.298 euro) per la versione da 12GB+256GB, 10.999 RMB per quella da 12GB+512GB (circa 1.427 euro) e 12.999 RMB per la versione da 16GB+512GB (circa 1.687 euro). I preordini per Mi MIX Standard Edition e Ceramic Special Edition saranno aperti oggi. Mi MIX Fold sarà ufficialmente disponibile per l’acquisto in Cina sui canali Xiaomi a partire dal 16 aprile.

Nuova brand identity “Alive”

Durante l’evento, Xiaomi ha annunciato anche una nuova e rinnovata corporate visual identity, che unisce il concetto filosofico di “Alive” con quello del design. Il nuovo logo è stato progettato da un designer di fama mondiale, professore della Musashino Art University e presidente del Nippon Design Center (NDC), Kenya HARA. Adottando un contorno più morbido e arrotondato sugli angoli del logo precedentemente squadrato, insieme al “MI” ridisegnato, il nuovo logo è ora esteticamente più gradevole. Il colore aziendale rimane arancione per continuare a trasmettere la vivacità e la giovinezza di Xiaomi. Il nero e l’argento saranno utilizzati anche come colori supplementari per adattarsi alle applicazioni della linea di prodotti di fascia alta.

Kenya HARA ha utilizzato la formula matematica “superellisse” durante la progettazione del logo di Xiaomi. Sebbene ci siano infinite opzioni tra un quadrato e un cerchio perfetto, il designer ha raggiunto un equilibrio dinamico visivamente ottimale regolando le variabili nella formula. Utilizzando n=3 ha trovato l’equilibrio perfetto tra un quadrato e un cerchio, incarnando la componente centrale di “Alive”, dando vita al nuovissimo logo Xiaomi che vediamo ora. Rispetto a un oggetto ad angolo retto, un cerchio è una forma più agile, che è la perfetta rappresentazione della flessibilità, dell’inesorabilità e della volontà di Xiaomi di puntare in alto.

Secondo Kenya HARA la tecnologia innovativa di Xiaomi offre alle persone la capacità di avere un controllo ottimale della propria vita, adattandosi a qualsiasi cambiamento nell’ambiente. “Alive” interpreta la filosofia di Xiaomi da una prospettiva visiva, dando al brand un’immagine visiva piena di vita: le persone sono vive – la tecnologia è creata dalle persone – la tecnologia, quindi, è Alive (viva). La tecnologia sarà sempre al servizio delle esigenze della vita di tutti noi.

Per ulteriori novità e dettagli potete consultare il sito ufficiale di Xiaomi. Voi cosa ne pensate di queste novità? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.