Xiaomi: presentati anche i nuovi scooter, air fryer e Pad 6

In occasione dell’evento di lancio Discover Xiaomi 2023, l’azienda presenta anche la nuova linea di scooter, air fryer e pad 6, scopriamoli.

Dopo il lancio sul mercato europeo di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e Ultra, oggi la line-up della serie Xiaomi Scooter 4 si amplia ulteriormente con due nuovi modelli: Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, dotati rispettivamente di un motore da 600W e 300W in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h 2 . Con una capacità di 7,650mAh, Xiaomi Electric Scooter 4 è in grado di coprire distanze fino a 35km con una sola carica, superando facilmente pendenze fino al 16%. La capacità della versione 4 Lite invece é pari a 5,200mAh che assicura un’autonomia di 20km.

Caratteristiche tecniche Scooter

Il freno a tamburo sulla ruota posteriore di Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, riducono la distanza di frenata garantendo così una maggiore sicurezza. Xiaomi Electric Scooter 4 invece è dotato di freno a disco a doppia azione migliorato sulla ruota posteriore per un’efficienza di controllo ottimizzata; insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, la distanza di frenata sarà molto più ridotta.

Entrambi i prodotti possono essere collegati all’app Xiaomi Home tramite Bluetooth per controllare la velocità e la carica in tempo reale, aggiornare il firmware e monitorare i dati di guida. Xiaomi Electric Scooter 4 e Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sono disponibili da oggi sul mercato rispettivamente al prezzo di 549,99 euro e 449,99 euro.

Da oggi fino al 4 giugno, inoltre Xiaomi Electric Scooter 4 sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,99 euro su Mediaworld, Unieuro, Euronics e Amazon; mentre Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sarà acquistabile su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon, Expert e Trony al prezzo early bird di 399,99 euro.

Da oggi, entrambi i prodotti saranno disponibili in pre order su mi.com e le vendite effettive inizieranno dal 12 giugno.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L: La tua finestra sulla cucina sana

Dopo il grande successo della versione da 3,5L, quest’anno è arrivata sul mercato italiano la sua naturale evoluzione: Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Stesso design minimale ed elegante, più spazio per le oltre 100 ricette healty tra cui scegliere sull’App Xiaomi Home, schermo OLED e controllo vocale con assistente Google Integrato. Inoltre, una finestra trasparente sulla parte anteriore consente di controllare comodamente lo stato della doratura in tempo reale. Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è disponibile su Unieuro, Expert, Mediaworld, Amazon e Xiaomi Store Italia a 159,99 euro.

Xiaomi Pad 6: built for work, designed for ease

Xiaomi Pad 6 si presenta con un design unibody più sottile e leggero rispetto alla precedente versione ed eleganti rifiniture in alluminio. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 870 ed è equipaggiato con uno schermo LCD LTPS da 11″ con risoluzione WQHD+, refresh rate fino a 144Hz, 309 ppi, supporto Dolby Vision e HDR10. Xiaomi Pad 6 monta una fotocamera principale da 13MP e una frontale da 8MP ed è dotato di quattro speaker per un audio stereo ancora più immersivo e coinvolgente grazie anche a Dolby Atmos che garantisce la migliore esperienza audiovisiva possibile.

La batteria ha una capacità di 8,840mAh (typ), che assicura un’autonomia fino a 16 ore di playback video, e supporta la ricarica rapida da 33W. Inoltre, grazie alla porta USB 3.2 Gen 1 che supporta una velocità fino a 5Gbps e l’uscita video in 4K 60fps, trasferire file sul proprio computer sarà ancora più facile e veloce. Grazie alla MIUI Pad 14, il software è ottimizzato per poter controllare e utilizzare il proprio smartphone Xiaomi in remoto, offrire la migliore connettività e nuovi “Conference tools” 5 come la cancellazione del rumore o la possibilità di mantenere centrati i soggetti durante le videoconferenze, seguendo i loro movimenti grazie alla funzione FocusFrame. Xiaomi Pad 6 è quindi un dispositivo molto versatile e grazie anche alla seconda generazione di Xiaomi Smart Pen e a Xiaomi Pad 6 Keyboard, l’esperienza può essere ancora più smart! Comodo quindi per lavorare, guardare video o film in movimento, ma anche prendere appunti in università o disegnare all’aperto.

Xiaomi Pad 6 sarà disponibile sul mercato europeo in tre varianti colore – Champagne, Gravity Grey and Mist Blue. Prezzi e disponibilità saranno svelati contestualmente all’inizio delle vendite.

