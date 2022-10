Xiaomi presenta il Robot Vacuum X10+

Pulizia estrema, straordinariamente automatizzata, ecco a voi il Xiaomi Robot Vacuum X10+, l’ultimo nato della linea di robot aspirapolvere, scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

Xiaomi Robot Vacuum X10+, l’ultimo nato della linea di robot aspirapolvere, è stato progettato per semplificare le pulizie domestiche. Abbinato alla sua stazione base intelligente, il dispositivo è in grado di svuotare la spazzatura nell’apposito contenitore, di pulire i panni, di riempire il serbatoio dell’acqua, di mantenere il panno umido e di asciugarsi da solo per evitare la ritenzione di umidità e gli odori quando il dispositivo non è in uso. Si tratta di una vera e propria automazione, che offre a ogni abitazione un’esperienza di pulizia senza soluzione di continuità.

Potenza di aspirazione di 4.000Pa1

Questo dispositivo di pulizia poliedrico è anche appositamente adatto per pulire ogni tipo di pavimento. Il mop è in grado di sollevarsi da solo quando il sensore a ultrasuoni incorporato rileva automaticamente i tappeti, mentre raccoglie accuratamente le particelle di polvere con una potenza di aspirazione di 4.000Pa1.

Le doppie spazzole rotanti sono in grado di eseguire una pulizia a pressione per rimuovere le macchie più ostinate. Questo compagno per le faccende domestiche offre una pulizia completa della casa in un’unica soluzione, consentendo ai clienti esperti di tecnologia di liberarsi dai lavori domestici ripetitivi e dispendiosi dopo una giornata di lavoro intensa.

Sistema brevettato S-Cross AITM

Robot Vacuum X10+, è dotato del sistema brevettato S-Cross AITM, che gli consente di evitare ogni oggetto sul suo percorso di pulizia e di pulire con una finitura perfetta. Il dispositivo è inoltre dotato di un laser a doppia linea e, di una telecamera RGB per il rilevamento degli ostacoli. Insieme alla navigazione LDS, pianificherà un percorso di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa. È certificato dal TÜV Rheinland secondo gli standard di cybersecurity e di protezione della privacy, a tutela degli utenti.

Disponibilità

Sarà in vendita a partire dal 10 ottobre a 899,9 euro su mi.com e presso Xiaomi Store Italia. Per la fase di lancio coloro che acquisteranno il prodotto riceveranno in bundle la Mi Smart Air Fryer 3.5L.

Cosa ne pensate di questo nuovo robot aspirapolvere, il Vacuum X10+ di Xiaomi? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.