Xiaomi è Official Partner di Artissima 2021

In occasione di Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea saranno esposti i lavori realizzati dagli studenti di NABA, Nuova Accademia delle Belle Arti coinvolti nel progetto culturale “Xiaomi HyperCharge RestART”

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, conferma il proprio impegno a favore della divulgazione dell’arte e della cultura diventando Official Partner di Artissima 2021, la più grande fiera d’arte contemporanea in Italia, che si terrà dal 5 al 7 novembre 2021 a Torino negli spazi dell’Oval al Lingotto Fiere.

Xiaomi: partner ad Artissima 2021

In questa cornice speciale, si chiuderà anche il progetto “Xiaomi HyperCharge RestART” che ha visto la partecipazione di un gruppo di studenti e alunni del Dipartimento di Arti Visive di NABA, Nuova Accademia delle Belle Arti scelti da Ilaria Bonacossa, Direttrice di Artissima Torino, nonché mentore d’eccezione. All’interno della fiera Xiaomi darà vita a un’esposizione di tutti gli elaborati creativi realizzati dalla crew, prodotti interamente con lo smartphone Xiaomi 11T Pro.

Emanuele Cantò, Gaia de Megni, Wei Luo , Alex Parrotto, Federico Pellacani, Chiara Smedile e Marika Vitrani sono i sette studenti che hanno avuto la possibilità di partecipare alle tre masterclass di altissimo livello organizzate da Xiaomi e tenute da talenti indiscussi del mondo del cinema – il regista Mario Martone e l’attore Salvatore Esposito – del design – il fotografo Massimo Listri e Charley Vezza, Direttore Creativo di Gufram – e del fashion system – il Direttore creativo della maison di moda Kean Etro, il Fashion Director di GQ Italia Nik Piras e Colomba Leddi, Fashion Design Area Leader di NABA, Nuova Accademia delle Belle Arti – per poi produrre contenuti fotografici e video che saranno presentati proprio ad Artissima 2021.

Il progetto

Il progetto, ideato da Xiaomi insieme alla società di progettazione e creatività editoriale Il Prologo – fondata da Paola Caterina Manfredi e Giovanni Audiffredi – è stato un vero e proprio percorso formativo e ha preso vita grazie alla rivoluzionaria tecnologia di ricarica ultra-rapida Xiaomi HyperCharge del nuovo flagship Xiaomi 11T Pro, combinata all’idea che la cultura sia in grado di ricaricare rapidamente la mente e lo spirito delle persone, come un vero energizzante naturale. Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia afferma:

Essere partner ufficiale di Artissima conferma la volontà di supportare l’arte emergente attraverso tecnologie innovative e di innescare sinergie vincenti che possano abilitare la creatività ed essere di stimolo anche per i più giovani. Quando abbiamo ideato il progetto abbiamo scelto di intraprendere, insieme ad un gruppo di studenti e ad alcuni dei grandi ambasciatori dell’eccellenza italiana, un percorso di sperimentazione formativa mettendo in campo il potenziale della tecnologia e la forza dell’arte a tutto tondo. Siamo davvero orgogliosi del risultato e siamo altrettanto fieri di poterlo ammirare all’interno di una delle rassegne d’arte più rilevanti del nostro Paese.

Per offrire un ulteriore contributo alla divulgazione della cultura, Xiaomi in partnership con Artissima ha deciso di assegnare anche uno speciale “Xiaomi HyperCharge Award” all’artista under 35, selezionato tra quelli presentati dalle gallerie di Artissima, il cui progetto meglio comunica la carica che l’innovazione e la cultura possono dare alla società contemporanea. Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia:

Grazie alle tre masterclass i ragazzi hanno ricevuto molteplici stimoli creativi di cui hanno fatto tesoro per realizzare delle vere opere d’arte digitale semplicemente attraverso l’ausilio dei dispositivi Xiaomi; una concreta dimostrazione di quanto le diverse forme di arte contemporanea possano unirsi armoniosamente grazie ad un abilitatore esclusivo, la tecnologia.

