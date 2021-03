Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro: un gran proiettore al prezzo giusto

In via ufficiale è arrivato il nuovo proiettore Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro, un gran bel pezzo di tecnologia multimediale proposto ad un prezzo inferiore a quello dei TV top di gamma

Da qualche tempo Xiaomi si sta muovendo nel mondo dei proiettori con prodotti dall’elevata qualità prezzo. Infatti le moderne tecnologie di proiezione consentono di raggiungere diagonali enormi, impensabili con dei TV, mantenendo una elevata qualità d’immagine e un prezzo molto contenuto. Il nuovo Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro è un esempio lampante di questo trend che sta rendendo i proiettori da prodotti di nicchia, a prodotti sempre più accessibili.

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro: compattezza e qualità

Nonostante le dimensioni contenute, questo nuovo proiettore raggiunge un picco di luminosità davvero elevato che permetterà di riprodurre anche contenuti in HDR ed utilizzarlo in ambiente non completamente bui, il vero tallone d’Achille di molti proiettori, specie nella fascia economica. Inoltre abbiamo un sistema di correzione trapezoidale omni-direzionale automatica in grado di raddrizzare l’immagine in meno di 2 secondo per angoli di distorsione fino a 40°. Questo permetterà di posizionare il proiettore lateralmente o più basso rispetto allo schermo, ad esempio su un tavolino o addirittura per terra! Senza la necessità di installare complessi e costosi sistemi di ancoraggio. Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro si integrerà perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

Si potranno proiettare schermi fino a 120 pollici senza perdere qualità. Inoltre ci sono dei diffusori audio per godere di film e serie TV in un prodotto all in one. Il sistema operativo è Android TV con certificazione Netflix. Quindi avremo decine e decine di app disponibili ed inoltre compatibilità con Chromecast e Google Assistant per un facile integrazione con la vostra smart home.

Specifiche:

Ottica : fino a 120” 1.920 x 1.080 pixel full HD, 1.300 lumen, HDR10

: fino a 120” 1.920 x 1.080 pixel full HD, 1.300 lumen, HDR10 Audio : 2x 10W con Dolby Audio e DTS-HD

: 2x 10W con Dolby Audio e DTS-HD Memoria interna : 16 GB eMMC

: 16 GB eMMC Connettività wireless : Bluetooth 4.1, Wi-Fi ac

: Bluetooth 4.1, Wi-Fi ac I/O : HDMI 2.0, HDMI 2.0/ARC, 2x USB 2.0, jack audio,

: HDMI 2.0, HDMI 2.0/ARC, 2x USB 2.0, jack audio, AV input, S/PDIF, Ethernet

Dimensioni : 215 x 201 x 143 mm

: 215 x 201 x 143 mm Peso : 3,7 Kg

: 3,7 Kg OS: Android TV 9.0

Il nuovo proiettore Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro sarà disponibile da maggio al prezzo di 999 euro. Certamente sarà disponibile nel Mi Store Italia, ma probabilmente lo troveremo anche su Amazon e forse lo street price sarà anche leggermente inferiore al listino. Si tratta di un prodotto veramente interessante per chi ha sempre sognato di possedere un proiettore per un’esperienza a casa simile al cinema! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!