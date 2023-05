Xiaomi: esteso l’ecosistema Smart Life con nuovi Robot Vacuum

In occasione del Discover Xiaomi 2023, l’azienda estende l’ecosistema Smart Life e debutta sul mercato con un’ampia gamma di prodotti AioT

In occasione dell’evento di lancio europeo “Discover Xiaomi 2023”, tenutosi oggi a Milano, l’azienda annuncia nuovi prodotti AIoT per migliorare la smart experience dentro e fuori casa. Tra le novità presentate quattro nuovi prodotti per l’aspirazione, Xiaomi Robot Vacuum E10, S10, E12, S12, S10+ e X10; Xiaomi Air Fryer Pro 4L; Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, che ampliano l’offerta dei prodotti dedicati alla smart mobility e Xiaomi Pad 6, il tablet all-in-one, potente e versatile, ideale per il lavoro e il tempo libero.

Le dichiarazioni dell’azienda | Xiaomi Smart Life e AioT

Da sempre Xiaomi mette al centro i propri utenti fornendo dispositivi che puntano a migliorare la loro vita quotidiana, offrendo la migliore tecnologia e un’esperienza sempre più facile e coinvolgente. Con questi nuovi prodotti rinnoviamo il nostro impegno nel portare innovazione e qualità nel settore, continuando ad ampliare la nostra offerta e ad ottimizzare il portfolio prodotti in tutta l’Europa Occidentale.

ha affermato così Ou Wen, General Manager Xiaomi Western Europe.

Quando si parla di faccende domestiche, sempre più persone desiderano prodotti in grado di pulire velocemente, con la possibilità di controllare i parametri attraverso il proprio smartphone. Xiaomi porta sul mercato europeo quattro nuovi prodotti, Xiaomi Robot Vacuum X10, S10+, S12 ed E12, con due aggiunte per il mercato italiano, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed E10, per soddisfare ogni esigenza, non solo in termini di efficienza, ma anche di prezzo. Dall’entry level, al dispositivo premium per consentire agli utenti la più ampia scelta possibile.

Nuovi Xiaomi Robot Vacuum: ancora più smart, ancora più easy | Xiaomi Smart Life e AioT

Xiaomi Robot Vacuum X10, l’ultimo nato della linea di aspirapolvere robot di Xiaomi, è stato progettato per semplificare le pulizie garantendo prestazioni al top. Dotato di batteria 5200mAh, assicura 180 minuti 1 di autonomia alla massima potenza di aspirazione con una sola carica. Abbinato alla sua stazione base intelligente, questo dispositivo di pulizia poliedrico è anche appositamente adattato per pulire ogni tipo di pavimento grazie a una potenza di aspirazione di 4.000Pa. È un perfetto alleato per una pulizia completa della casa consentendo di godersi un po’ di tempo libero dopo una lunga giornata di lavoro.

Xiaomi Robot Vacuum S10+, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed S12 ampliano invece la serie S e come tutti i prodotti delle serie S e della serie X sono dotati della tecnologia LDS per la pianificazione di un percorso di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa. Per chi cerca un design ultra-sottile, senza però rinunciare a un’elevata potenza di aspirazione, ci sono Xiaomi Robot Vacuum E10 ed E12 che consentono un accesso agevolato anche sotto il divano o il letto. Tutti i nuovi modelli sono certificati dal TÜV Rheinland, a garanzia della tutela della privacy di ogni utente.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Xiaomi Robot Vacuum sono disponibili a partire da oggi 22 maggio alle ore 13.00:

Xiaomi Robot Vacuum E10 sarà disponibile su Mediaworld e Unieuro al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 189,99 euro.

sarà disponibile su Mediaworld e Unieuro al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 189,99 euro. Xiaomi Robot Vacuum E12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 179,99 euro.

sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 179,99 euro. Xiaomi Robot Vacuum S10 sarà disponibile su Unieuro al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 279,99 euro.

sarà disponibile su Unieuro al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 279,99 euro. Xiaomi Robot Vacuum S12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 269,99 euro.

sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 269,99 euro. Xiaomi Robot Vacuum S10+ sarà disponibile su Amazon, Unieuro e mi.com al prezzo consigliato di 449,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 399,99 euro.

sarà disponibile su Amazon, Unieuro e mi.com al prezzo consigliato di 449,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 399,99 euro. Xiaomi Robot Vacuum X10 sarà disponibile su Amazon e Mediaworld al prezzo consigliato di 599,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 449,99 euro.

