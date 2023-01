Xiaomi Electric Scooter 4 Pro disponibile in Italia

Il primo modello di Xiaomi a vantare indicatori di direzione integrati è ora acquistabile su Amazon, scopriamolo insieme in questo articolo dedicato

Xiaomi annuncia la disponibilità in Italia di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, che combina prestazioni e dimensioni migliorate oltre a un’esperienza di guida più confortevole e che punta ad essere un vero e proprio unicum nel mondo dei monopattini.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: potenza e comfort per una guida unica

Il monopattino elettrico più potente di Xiaomi, è dotato di un output massimo di 700W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Grazie alla batteria da 12.400 mAh, può coprire distanze fino a 55km con una carica, offrendo la potenza necessaria per superare con facilità pendenze fino al 20%.

Nuovo design, per maggiore leggerezza, maneggevolezza e resistenza

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro presenta dimensioni più grandi per garantire il massimo confort. Rispetto ai modelli precedenti presenta dimensioni più ampie che gli consentono di sostenere un peso maggiore e, allo stesso tempo, di migliorare l’esperienza di guida dell’utente senza rinunciare però alla leggerezza grazie a un corpo di alluminio aerospaziale che rende il monopattino leggero, robusto e resistente alla corrosione.

L’upgrade costruttivo coinvolge anche la resistenza, grazie a pneumatici tubeless autosigillanti da 10”, progettati per essere resistenti alle forature grazie a Xiaomi DuraGel e garantirne la solidità anche sulle strade più dissestate. Infine, la nuova porta di ricarica magnetica e la sua apposita protezione garantiscono la sicurezza del caricatore quando è collegato.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: guidare in sicurezza

Pensato per offrire un’esperienza di guida affidabile: gli utenti hanno accesso in ogni momento sia alla velocità che alla sicurezza del mezzo, grazie al sistema frenante anteriore e ABS e a quello posteriore a doppio disco; la moderna interfaccia utente del pannello strumenti, garantisce un’esperienza priva di distrazioni e informazioni utili ed intuitive sempre a portata di mano; infine, in ottemperanza alla nuova normativa italiana, lo scooter è dotato di indicatori luminosi di svolta e di freno integrati su entrambe le ruote.

Un dettaglio importante che sottolinea l’impegno di Xiaomi nell’adeguarsi fin da subito alle nuove regole imposte dal codice della strada, supportando la scelta di voler rendere sempre più sicuro l’uso del monopattino in città.

Disponibilità sul mercato italiano

Electric Scooter 4 Pro è disponibile su Amazon a partire da 849€.