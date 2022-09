Xiaomi: presenta due nuovi prodotti per gli animali domestici

Anche la vita degli animali domestici è più smart grazie a Xiaomi Smart Pet Food Feeder e Smart Pet Fountain, scopriamo insieme questi due articoli per i nostri amici a quattro zampe

Xiaomi, presenta Smart Pet Food Feeder e Smart Pet Fountain, per assicurare agli amici a quattro zampe cibo e acqua sempre freschi 24 ore su 24. I nuovi prodotti del vasto ecosistema Smart Life, possono essere impostati anche da remoto grazie all’app Xiaomi Home, rendendo ancora più smart e semplici alcuni gesti quotidiani.

Con Xiaomi Smart Pet Food Feeder, la ciotola non rimarrà mai sprovvista di cibo

Dotato di un’esclusiva struttura di erogazione a sei griglie, di un flessibile in morbido silicone e di lame di erogazione testate per oltre 10.000 cicli di erogazione, questo dispenser automatico assicura un’erogazione fluida attraverso un ampio canale che previene efficacemente gli intasamenti.

È sufficiente un tocco per erogare cibo aggiuntivo a distanza tramite l’app, oppure impostare un’ora e una quantità fissa per la distribuzione automatica di limitate quantità di cibo nell’app Xiaomi Home, che supporta l’erogazione regolare 24 ore su 24 e invia promemoria quando le riserve stanno per esaurire. Progettato appositamente per un uso prolungato, può contenere circa 1,8kg di cibo secco. Inoltre, il design a tripla protezione dall’umidità garantisce la freschezza degli alimenti.

Acqua cristallina con Xiaomi Smart Pet Fountain

Smart Pet Fountain, stimola cani e gatti a bere più spesso e volentieri, garantendo una corretta idratazione. Progettata appositamente per fornite un flusso continuo d’acqua fresca e pulita ai propri animali domestici. Grazie all’efficiente sistema di filtraggio a quattro stadi, le particelle, i peli e il cloro residuo, compresi gli ioni Ca e Mg che potrebbero causare calcoli renali, vengono intercettati e filtrati efficacemente, garantendo sempre acqua pulita.

È inoltre possibile, grazie all’app Xiaomi Home, ricevere un promemoria via smartphone che notifichi quando è necessario aggiungere acqua, pulire la fontanella o sostituire il filtro.

Disponibilità e prezzi

Smart Pet Feeder sarà acquistabile su mi.com al prezzo di 149,99€, mentre nelle prossime settimane arriverà anche Smart Pet Fountain al prezzo di 79,99€. Entrambi i prodotti arriveranno prestissimo anche su Amazon!

Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti per gli animali domestici di Xiaomi? Fateci sapere qui sotto nei commenti.