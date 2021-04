XGIMI Horizon e Horizon Pro: i nuovi proiettori 4K compatti a maggio

A partire dal mese di maggio sarà possibile ordinare i nuovi XGIMI Horizon e Horizon Pro, due proiettori 4K incredibilmente compatti e di grande qualità, ricchi di funzionalità automatiche che li rendono semplice ed immediati nell’utilizzo

Il produttore cinese XGIMI aveva annunciato poco tempo fa i nuovi proiettori XGIMI Horizon e Horizon Pro che dal mese di maggio saranno finalmente disponibili al pre-ordine anche in Europa. La nuova serie include una serie di caratteristiche che li rendono i migliori prodotti attualmente in commercio in questa fascia: arrivano alla risoluzione 4K e hanno una serie di funzionalità smart per un utilizzo intuitivo.

XGIMI Horizon e Horizon Pro: i proiettore plug&play

Il nuovo XGIMI Horizon è un proiettore FHD basato su tecnologia DLP con una luminosità di 2000 ANSI lumen. Invece il fratello maggiore Horizon Pro ha una risoluzione 4K e arriva a 2200 ANSI lumen di luminosità. L’ottica con ingrandimento fisso e rapporto di tiro 1,2: 1 permette di ottenere diagonali da 40 a 300 pollici per adattarsi a qualsiasi stanza. Ma, oltre alle specifiche tecniche indubbiamente interessanti in prodotti così compatti, il lavoro fatto dall’azienda cinese si è concentrato sugli automatismi per un utilizzo semplice e immediato dei proiettori. Troviamo infatti un sistema di messa a fuoco automatica ed un sistema per la correzione trapezoidale. Inoltre il sistema rileva automaticamente ostacoli come piante o quadri e modifica lo zoom dell’immagine in modo da evitare distorsioni nell’immagine. Infine un sensore di luminosità regola in modo ottimale la potenza del fascio luminoso in modo da adattarlo alle condizioni ambientali.

XGIMI Horizon e Horizon Pro impiegano appena 6 secondi per produrre un’immagine perfetta, qualsiasi sia la posizione del proiettore nella stanza. Quindi dite addio alle tediose ore perse a regolare l’immagine: con questi proiettori basterà sedersi ed guardare i proprio contenuti preferiti. Infatti questi proiettori possono essere facilmente trasportati e utilizzati in diverse stanze o dagli amici. L’esperienza di visione è di prima qualità grazie alla compatibilità con lo standard HDR10, mentre la tecnologia X-VUE contribuisce a proiettare immagini a 60 Hz sempre fluide grazie al sistema MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation). Per un’esperienza completa XGIMI Horizon e Horizon Pro hanno un sistema audio 2x8W sviluppato in collaborazione con Harman/Kardon. Infine abbiamo la certificazione Eye Comfort di TÜV e include la funzionalità di protezione degli occhi per un’immagine priva di sfarfallio e con ridotta quantità di luce blu. Questi proiettori sono utilizzabili come una vera e propria Smart TV grazie al sistema operativo Android TV 10. Potremo quindi accedere direttamente alle app di streaming come Netflix o Prime Video oppure controllare tutto il sistema direttamente tramite il Google Assistant.

Prezzo e disponibilità

XGIMI Horizon sarà venduto al dettaglio a 1.099 dollari e Horizon Pro per 1.699 dollari, tramite il sito ufficiale XGIMI e Amazon a partire dal mese di giugno. I pre-ordini in Italia cominceranno a maggio dal sito ufficiale, ma il prezzo ufficiale non è ancora stato ufficializzato. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!