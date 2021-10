XGIMI Aura: nuovo proiettore laser 4K a tiro ultracorto

Il nuovo XGIMI Aura permette di proiettare un schermo di 150 pollici a soli 50 centimetri di distanza. Si tratta di un proiettore laser 4K a tiro ultracorto

Il nuovo arrivato nella famiglia XGIMI è Aura, un proiettore laser 4K a tiro ultracorto di fascia alta che mira a sostituire in toto le nostre TV. Infatti può proiettare uno schermo di circa 100 pollici a soli 20 cm di distanza dallo schermo di proiezione che arrivano a 150 se lo si sposta a 44 cm. Avere un televisore di queste dimensioni è ancora una utopia nei nostri salotti!

XGIMI Aura: finalmente un proiettore laser 4K a tiro ultracorto

Visti i precedenti prodotti di ottima fattura a cui ci aveva abituati XGIMI, in molti attendevano l’annuncio di questo XGIMI Aura, il primo proiettore laser 4K a tiro ultracorto dell’azienda cinese. Infatti, grazie al particolare gruppo ottico, permette di proiettare su grandi diagonali senza il problema di dover posizionare il proiettore a grande distanza con il rischio di occlusioni.

XGIMI Aura vanta una luminosità di ben 2400 ANSI lumen, una luminosità di tutto rispetto che permetterà di godersi anche contenuti in HDR. Potrete usarlo agevolmente anche quando è presente un un po’ luce nell’ambiente. Il sistema è dotato di correzione trapezoidale ad 8 punti che permette di ottenere un’immagine perfetta anche se il proiettore non è perfettamente allineato. La qualità d’immagine, oltre alla risoluzione 4K HDR10, potrà contate anche su un sistema MEMC per la compensazione del moto per migliorare la nitidezza delle scene in rapido movimento. Sarà supportato anche il 3D e la copertura dello spazio Rec. 709 al 90% e all’80% del DCI-P3. Non manca un sistema audio harman-kardon incorporato (2 tweeter e 2 woofer da 15W ciascuno) che saranno compatibili con Dolby DTS Audio.

La parte smart di XGIMI Aura è gestita da un processore MediaTek MT9629, un quad-core Cortex-A55 con GPU Mali-G52, spalleggiato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Non manca la connessione Wi-Fi e Bluetooth 5. Per la connettività cablata abbiamo 3 porte HDMI 2.0, 3 porte USB 2.0, uscita ottica, una porta ethernet, jack audio, mini USB ed alimentazione. Il sistema operativo Android 10 garantisce la compatibilità con migliaia di app. La lampada garantisce una durata dichiarata di 25.000 ore che corrispondono a 4 ore di utilizzo giornaliero per 17 anni. Presente anche un sensore di sicurezza che abbassa automaticamente la luminosità se rileva la presenza delle persone. Molto utile se abbiamo dei bambini in casa.

Prezzo e disponibilità

XGIMI Aura è già disponibile nel sito ufficiale al prezzo di 2.499 euro. La cifra non è poi così elevata se si pensa che una TV di fascia alta di grandi dimensione può costare anche il doppio. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!