Xbox Wireless Headset: da oggi disponibile sul mercato

L‘Xbox Wireless Headset è finalmente disponibile sul mercato e mette in mostra il nuovo modo di giocare con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e mobile

Dopo il lancio dello scorso 16 febbraio, è disponibile da oggi sul mercato il nuovo Xbox Wireless Headset. Le attesissime cuffie, new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, sono in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare con i propri amici, garantendo un suono profondo, comfort costante e possibilità di personalizzazione.

Xbox Wireless Headset: alta qualità e ottimo comfort

Scoprite un’eccellente qualità audio con bassa latenza e una connessione interamente wireless alla console Xbox, senza bisogno di adattatori o di una stazione base. Le cuffie sono compatibili con tecnologie di audio spaziale come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X che garantiscono suoni realistici e precisi, veramente avvolgenti.

Giocate a lungo in tutta comodità grazie ai padiglioni morbidi, al design leggero e alla vestibilità regolabile. I selettori girevoli sui padiglioni delle nuove Cuffie Wireless per Xbox permettono di regolare il volume e modificare l’equilibrio fra gioco e chat in modo intuitivo. Il microfono è completamente regolabile e si ripiega quando non serve.

Con l’isolamento della voce, il microfono si concentra sulla vostra voce per ridurre i rumori di fondo. Quando non parlate, la funzionalità di disattivazione audio automatica disattiva il microfono per tenere liberi i canali di comunicazione. È presente anche un pulsante di disattivazione audio manuale che vi offre privacy quando serve.

Utilizzate l’app Xbox Accessori per regolare i comandi audio, incluse le impostazioni dell’equalizzatore, l’incremento bassi, la disattivazione audio automatica e i livelli di controllo del microfono. Associate direttamente le cuffie alla vostra console con la funzionalità radio Xbox Wireless, senza bisogno di cavi, adattatori o di una stazione base, e connettetele al vostro dispositivo mobile tramite Bluetooth per ascoltare musica o conversare durante gli spostamenti.

Prezzo e disponibilità

Perfetto per giocare con i propri dispositivi di gioco, come Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e mobile, Xbox Wireless Headset è disponibile al prezzo di 99,99 euro presso il Microsoft Store e i principali rivenditori autorizzati.

