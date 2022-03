Wuben C3: torcia LED ricaricabile impermeabile con USB-C

Per esploratori e temerari, la torcia LED Wuben C3 è uno strumento utilissimo. Oltre alla potenza elevata, la lampada è impermeabile e si può ricaricare via USB-C

Se amate le esplorazioni di grotte e boschi o le camminate notturna, certamente una torcia a LED come questa Wuben C3 potrà esservi utilissima. Le torce a LED sono molto compatte, tuttavia potenti: un dispositivo lungo 10 cm e pesante pochi grammi può illuminare facilmente un sentiero a diversi metri di distanza. Contrariamente alle torce a filamento o alogene che sono grosse, pesanti e spesso tendono a surriscaldarsi tendono anche pericoloso l’utilizzo nei boschi.

Wuben C3: torcia LED impermeabile con ricarica USB-C

Questa torcia LED Wuben C3 ha tutte le caratteristiche che si possono desiderare per questo tipo di prodotto. La luminosità massima è di 12oo lumen grazie alla lampada LED OSRAM P9 di qualità tedesca e la batteria da 2600 mAh può garantire diverse ore di funzionamento. Secondo lo standard FL1, la durata della batteria a diversi regimi sono: alto (2,9 ore), medio (3,5 ore) e basso (8,5 ore). Con protezione ambientale (143 ore). C’è da dire che il freddo potrebbe ridurre la durata. Ci sono poi le modalità strobo ed SOS.

La torcia è realizzata in lega di alluminio di alta qualità, resistente agli urti di 1,5 metri, impermeabile con certificazione IP68, antipolvere, antiscivolo. Quindi non c’è nessun problema ad utilizzarla sotto le intemperie o in mezzo al deserto. Grazie alla porta USB-C, WUBEN C3 può essere ricaricata rapidamente via cavo in circa 3 ore. Si può ricaricare anche tramite powerbank per garantire un funzionamento continuativo anche se non abbiamo a disposizione una presa di corrente.

La torcia a LED è realizzata con un design piccolo e tascabile. Misura circa 12 cm di lunghezza e pesa solo 120 grammi. WUBEN C3 è così compatta che può stare bene in mano e stare facilmente in tasca. Inoltre è dotata di clip e di cordino che la rendono molto comoda da portare con noi in qualsiasi condizione. Anche portandola con noi ogni giorno, non ci darà alcun fastidio. Si può utilizzare in tantissime occasioni, tra cui escursionismo, avventure, cani da passeggio, pesca notturna.

