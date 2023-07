Vorwerk lancia il nuovo robot aspirapolvere Folletto VR7s

Vorwerk presenta il nuovo Robot Aspirapolvere Folletto VR7s, che completa così il sistema di pulizia modulare Folletto VK7s senza filo

Entrambi il Robot Aspirapolvere Folletto VR7s e il sistema di pulizia Folletto VK7s, si integrano perfettamente e alloggiano in una comoda e unica unità di ricarica.

Risparmio di tempo prima di tutto, ma con le massime prestazioni

Il nuovo Robot Aspirapolvere Folletto VR7s è la soluzione perfetta per tutti coloro che desiderano ottimizzare il tempo dedicato alle pulizie di casa.

In primo luogo, la nuova base di ricarica e svuotamento offre grande libertà per un lungo periodo, in quanto senza alcun intervento il robot sarà sempre carico e svuoterà automaticamente il contenitore dello sporco. La performance di pulizia è ai massimi livelli: grazie alla nuova ventola efficiente e silenziosa, in grado di generare un elevato flusso d’aria, alla spazzola principale – la più lunga sul mercato – e a quella laterale, il robot Folletto VR7s è in grado di svolgere anche i lavori di pulizia più difficili.

Infine, la collaudata forma a “D” e il suo design pratico e sottile consentono al robot Folletto VR7s di rimuovere la polvere ovunque: dai tappeti, negli angoli più remoti della casa o sotto i mobili.

Il Robot Aspirapolvere Folletto VR7s offre una pulizia profonda ultra potente, indipendentemente dalla superficie del pavimento, con una percentuale di raccolta della polvere (DPU) sul legno duro del 93% e del 60% sulla moquette.

La Modalità AUTO consente al robot Folletto VR7s di identificare il tipo di pavimento, ottimizzando le prestazioni di pulizia e il tempo di funzionamento.

Questa potenza di aspirazione adattiva lavora in tandem con la pratica forma a “D” del robot per massimizzare la copertura di area da pulire a ogni carica della batteria, senza compromettere le prestazioni di pulizia impeccabili.

E soprattutto, Folletto VR7s lavora in piena autonomia. La combinazione delle ultime tecnologie ottiche rendono il Robot Aspirapolvere Folletto VR7s un sistema intelligente in grado di navigare in modo sicuro ed efficiente nelle case dei clienti e di pulire tutti i tipi di pavimenti senza bisogno di assistenza. L’interfaccia utente risulta altamente intuitiva e Folletto VR7s si adatta ai diversi stile di vita ed esigenze di pulizia.

Inoltre, il Robot Aspirapolvere VR7s si integra perfettamente nel sistema di pulizia modulare senza filo Folletto VK7s: si occupa della pulizia continua e rigorosa della casa ogni giorno anche in assenza di chi la abita, che potrà così ottimizzare anche il tempo settimanale dedicato alle pulizie con l’aiuto di Folletto VK7s, dei suoi accessori e della Pulilava per lavare i pavimenti, nonché per i ‘compiti speciali’ di pulizia di tessili, materassi, mobile e zone aeree dell’abitazione o outdoor.

Un sistema di navigazione perfetto, anche al buio

La pulizia multi-zona, la mappatura rapida dello spazio e lo scarto intelligente degli ostacoli – tutte funzioni di navigazione del Robot Aspirapolvere Folletto VR7s basate su tecnologie laser e sensori di tempo di volo – assicurano che la maggiore potenza di pulizia sia indirizzata laddove risulta necessaria.

Infatti, Folletto VR7s utilizza la tecnologia di navigazione LiDAR per scansionare la stanza, determinare le distanze e orientarsi nell’ambiente.

I quattro paraurti nella parte anteriore del robot servono ad avvicinarsi il più possibile agli oggetti circostanti senza rischiare di danneggiarli. Un ulteriore sensore di tracciamento delle pareti fa sì che il robot Folletto VR7s si avvicini alle pareti nel modo più fluido possibile, garantendo così una pulizia ottimale di spigoli e battiscopa.

Inoltre, per garantire una navigazione il più possibile sicura, il Robot Aspirapolvere Folletto VR7s è dotato di quattro sensori di caduta che controllano continuamente se il robot si trova in prossimità di un dislivello elevato, evitando così che cada e si danneggi.

L’ultima novità è il sistema di scarto degli oggetti, che utilizza un sensore a tempo di volo (ToF) nella parte anteriore per misurare con precisione le distanze tra il robot e gli oggetti che si trova di fronte e che hanno maggiori probabilità di bloccarlo, ad esempio cavi o drappi di tessuto (come i calzini).

A differenza delle normali telecamere RGB, che presentano difficoltà in condizioni di scarsa illuminazione, questo sensore ToF funziona in qualsiasi condizione di luce: in questo modo il robot Folletto VR7s può evitare gli ostacoli e mantenere pulite le superfici a qualsiasi ora del giorno o della notte.

Prestazioni di pulizia eccezionali e massima autonomia della batteria

Il Robot Aspirapolvere Folletto VR7s offre elevate prestazioni di pulizia grazie alla sua spazzola principale a “V”, la più lunga nel suo genere di ben 26,3 cm. Questa soluzione innovativa nel design spinge lo sporco verso il centro, dove sfocia il canale di aspirazione e dove la velocità dell’aria è massima, in modo da aspirare più efficacemente lo sporco grossolano. Inoltre, il formato extra-lungo della spazzola consente di coprire una superficie maggiore, mentre una spazzola laterale a setole corte e la sua posizione vicino al bordo della testa a forma di “D”, fanno sì che angoli e spigoli rimangano puliti.

Il secondo canale di aspirazione del robot Folletto VR7s, che offre una ancora maggiore velocità dell’aria aspirante, è posizionato proprio dietro la spazzola principale. Questa posizione è stata volutamente scelta per raccogliere tutto lo sporco sciolto dalle spazzole e la polvere fine in profondità nelle fibre dei tappeti.

Le impostazioni di pulizia ottimali per il tipo di pavimento vengono selezionate dal robot senza che l’utente debba fare nulla. La Modalità AUTO riconosce il tipo di pavimento, e passa automaticamente dalla modalità ECO sui pavimenti duri alla modalità MAX turbo sui tappeti, aumentando la potenza di aspirazione della ventola e incrementando la velocità della spazzola principale da 800 giri/min a ben 1800 giri/min.

Grazie alla sua batteria agli ioni di litio ad alta capacità, il Robot Aspirapolvere Folletto VR7s ha un’autonomia di 140 minuti su pavimenti duri in modalità ECO, che equivale a un’area di pulizia di 80 m² (a seconda dei mobili e dei tipi di pavimento).

Folletto VR7s torna automaticamente alla base di ricarica e svuotamento RB7s quando la batteria si scarica. Una volta ricaricato (impiega circa 3,5-4 ore per ricaricare completamente la batteria), continua a pulire da dove aveva lasciato.

Un grado di igiene superiore

Mentre aspira i pavimenti, il nuovo Robot Aspirapolvere Folletto VR7s raccoglie tutta la polvere della casa e la sigilla nel contenitore integrato. L’impegno per l’igiene diventa evidente una volta che Folletto VR7s ha terminato la sua routine di pulizia ed è tornato alla sua base di ricarica.

Gli utenti possono scegliere tra due soluzioni: il Caricabatteria duale Folletto PC7, destinata esclusivamente alla ricarica di Folletto VR7, o la Base di ricarica e svuotamento Folletto RB7, che non solo ricarica il robot, ma estrae anche con forza lo sporco aspirato dal contenitore della polvere del VR7s nel sacchetto filtro HEPA, igienico e certificato TÜV per le allergie.

Gli utenti dovranno solo cambiare il sacchetto filtro solo ogni 2-3 mesi (a seconda delle dimensioni della casa e della frequenza dell’aspirazione). La capacità del Sacchetto Filtro Folletto è di 2,2 l.

La Base di ricarica e svuotamento RB7 tiene sempre sotto controllo lo stato del sacchetto filtro grazie a un sensore di pressione e segnala all’utente quando è pieno.

Il processo di svuotamento automatico è molto potente: dalle polveri piccole e sottili alle particelle grandi e voluminose, tutto viene aspirato e smaltito senza problemi o fuoriuscite. Gli utenti possono impostare la frequenza e l’attivazione dell’aspirazione dello sporco come desiderano, grazie alla Folletto App.

Inoltre, hanno sempre la possibilità di attivare l’estrazione manuale premendo un pulsante. Entrambe le basi sono state progettate per occupare uno spazio minimo (solo 300 mm contro gli oltre 400 mm della concorrenza) e avere un design bello e versatile, tanto da poter essere considerate un elemento dell’arredo della casa.

Folletto App

Grazie alla Folletto App, gli utenti possono programmare le pulizie in orari a loro congeniali e impostare zone off-limits virtuali per evitare che il robot Folletto VR7s entri in aree non consentite.

Tutto ciò che gli utenti devono fare è eseguire il procedimento di riconoscimento degli apparecchi via Bluetooth con la Folletto App, che li guiderà nell’impostazione della connessione Wi-Fi. Grazie alla connettività Wi-Fi di Folletto VR7s, la Folletto App consente di configurare, utilizzare e controllare il robot aspirapolvere Folletto VR7s come un dispositivo intelligente, completamente a distanza.

Infine, Folletto App aiuta il Robot Aspirapolvere Folletto VR7s a funzionare al meglio interagendo con gli utenti quando è necessario sostituire gli elementi di manutenzione, come le spazzole di pulizia o i filtri del motore.

La Folletto App è compatibile con la maggior parte degli smartphone e tablet standard con sistema operativo iOS o Android.

Ricordate di rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per non perdervi tutte le news più interessanti dal mondo della tecnologia e non solo.