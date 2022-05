Vasco Electronics M3: il traduttore tascabile ideale

Tascabile, ultramoderno e semplice da usare; stiamo parlando del Vasco Electronics M3 in grado di tradurre oltre 70 lingue: scopriamolo

La difficoltà nel farsi comprendere quando si va in un paese straniero è una barriera talvolta insormontabile. Da svariati anni esistono però dei traduttori instantanei che ci permettono, grazie ad una batteria a lunga durata e ad una connessione internet illimitata, di bypassare questo problema. Vasco Electronics M3 è un prodotto di nuova concezione che riteniamo essere uno dei migliori sulla piazza, e in questo articolo vi spiegheremo perché.

Di cosa si tratta?

Vasco Translator M3 è in grado di tradurre oltre 70 lingue offrendo la possibilità di comunicare agevolmente ed essere compresi senza difficoltà da oltre il 90% della popolazione mondiale con la stessa disinvoltura di un madrelingua. La traduzione richiede solo 0,5 secondi e offre un livello di precisione e accuratezza pari al 96% per dire addio a fraintendimenti e situazioni di disagio ovunque nel mondo.

SIM in dotazione

I contro di dispositivi simili sono legati però alla necessità di una connessione internet. Quindi inizia la caccia all’hotspot di turno o alla rete WiFi. Ancora peggio, invece, quando si decide per disperazione di acquistare una sim e sottostare a piani tariffari locali a prezzi talvolta proibitivi.

Invece i traduttori Vasco Electronics si differenziano per una caratteristica che li rende unici sul mercato: la SIM in dotazione che, grazie all’accordo con i principali operatori globali, offre gratuitamente un collegamento Internet illimitato per usufruire della traduzione in 200 paesi.

Funzionalità principali

Iniziamo a parlare di peculiarità che rendono questo dispositivo sicuramente appetibile per tutti. La batteria sicuramente è uno di questi parametri, perché ci assicura tranquillità anche in viaggi in cui spesso si sta più fuori che in casa. La batteria a lunga durata garantisce fino a 180 ore in standby a ricarica completa per essere sempre pronto all’uso.

Vasco Translator M3 è inoltre dotato di due microfoni e altoparlanti di elevata qualità per conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi. Il prodotto offre tre funzionalità in grado di semplificare le riunioni di lavoro, le trasferte o i viaggi di piacere:

TranslaCall: questa consente di tradurre agevolmente qualsiasi conversazione.

questa consente di tradurre agevolmente qualsiasi conversazione. MultiTalk: soluzione ideale per chi deve partecipare a conversazioni di gruppo o riunioni con partner stranieri. Questa funzione permette do tradurre simultaneamente in diverse lingue per parlare contemporaneamente con gruppi fino a 100 persone.

soluzione ideale per chi deve partecipare a conversazioni di gruppo o riunioni con partner stranieri. Questa funzione permette do tradurre simultaneamente in diverse lingue per parlare contemporaneamente con gruppi fino a 100 persone. Traduttore di foto: è possibile tradurre testo, come carteli stradali, menù o descrizioni di prodotti all’interno di un negozio. È sufficiente scattare una foto con la fotocamera integrata e Vasco Translator M3 tradurrà tutto quello che c’è scritto nella propria lingua madre.

I traduttori Vasco Electronics sono stati insigniti di numerosi riconoscimenti quali il Red Dot Design Award, unanimemente riconosciuto come l’Oscar del design, assegnato al Vasco Translator M3 nel 2021 che nello stesso anno ha ricevuto anche il New York Product Design award e il premio GLOMO. Cosa ne pensta di questo traduttore? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.