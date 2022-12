Vactidy: presentato il nuovo Nimble T6

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo robot Vactidy Nimble T6 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Grazie ai suoi 3 sensori di rilevamento dei pavimenti, è in grado di individuare automaticamente il tipo di superficie e regolare la potenza di aspirazione. Le sue funzioni smart gli consentono di rilevare anche i tappeti e di aumentare automaticamente al massimo la potenza di aspirazione per una pulizia profonda . La maggior parte dei robot aspirapolvere in commercio produce un livello di rumore elevato, pari a circa 70 dB, mentre il Vactidy Nimble T6 offre una pulizia silenziosa, fino a circa 60 dB, lo stesso rumore di uno spazzolino elettrico. Infine, l’app Vactidy permette di vivere un’esperienza di pulizia completa. L’applicazione offre un monitoraggio delle prestazioni del dispositivo e la possibilità di programmare le pulizie, oltre ad essere compatibile con Alexa e Google Home per un’esperienza ancora più semplice. Il robot aspirapolvere è in vendita sul webshop ufficiale Amazon a 199,00 €. Inoltre, applicando il coupon di Amazon, è possibile usufruire di 60€ di sconto. Il prezzo finale è 139,00 € .

Vactidy Nimble T6 è dotato di 2 spazzole laterali e 1 spazzola a rullo principale. Possiede 4 modalità di pulizia (Modalità Auto, Modalità a Punto, Modalità a Bordi, Modalità Zigzag) selezionabili in base alle proprie esigenze . Con una potenza di aspirazione fino a 2.000 Pa e con un’altezza di 7,34 cm, pulisce a fondo raggiungendo anche i punti più difficili della casa. Il nuovo Nimble T6 è stato progettato con la volontà di offrire un’ottima esperienza d’uso, priva di interruzioni. La sua batteria da 2.500 mAh garantisce un’autonomia di 100 minuti in modalità bassa potenza e fino a 60 minuti alla massima potenza. Il che lo rende facile da gestire nei piccoli appartamenti, senza dover ricorrere a frequenti ricariche. Inoltre, una volta raggiunto meno del 15% di batteria, il robot aspirapolvere torna automaticamente alla stazione di ricarica .

Vactidy, brand di elettrodomestici specializzato in dispositivi per la pulizia della casa facili da usare, convenienti e resistenti, presenta l’ultimo modello della sua linea di robot aspirapolvere. Parliamo del Vactidy Nimble T6, intelligente e sottile, silenziosissimo e con 4 modalità d’uso, il dispositivo garantisce una pulizia ad alta efficienza . Il nuovo dispositivo fa della potenza, della versatilità d’uso e delle sue funzioni smart i propri punti cardine, garantendo una pulizia efficiente su tutte le superfici.

