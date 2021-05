Urbanista lancia un’esclusiva versione in edizione limitata tempestata di cristalli delle sue famose cuffie wireless Urbanista Miami

Urbanista, il marchio di audio lifestyle svedese, lancia le esclusive cuffie wireless Urbanista Miami Crystal Edition in edizione limitata, Impreziosite con cristalli Swarovski.

L’elegante versione tempestata di cristalli delle famose cuffie Miami combina l’estetica del design scandinavo del marchio con una brillantezza spettacolare e arriva in edizione limitata, disponibile per i consumatori solo tramite il sito Web di Urbanista e presso selezionati rivenditori esclusivi in tutto il mondo. Ecco i dettagli.

Urbanista presenta le cuffie Miami Crystal Edition con Swarovski

Volevamo creare un’edizione limitata esclusiva che aggiungesse ancora più stile al design già cool e audace delle cuffie Miami. Le Miami Crystal Edition, che sono Impreziosite con cristalli Swarovski, sono appariscenti, stravaganti e disegnate per distinguersi. Siamo orgogliosi di portare questa esclusiva edizione limitata ai nostri clienti e speriamo che permetta loro di esprimere il loro stile personale, forte e fiero

Queste le parole di Tuomas Lonka, Brand and Marketing Director.

Urbanista, che nomina i suoi prodotti come le più grandiose città del mondo ed è fortemente influenzato da musica, arte, moda e cultura urbana, ha recentemente lanciato Urbanista Miami, un’aggiunta alla sua gamma di cuffie wireless. Urbanista porta sul mercato questa esclusiva edizione limitata, Urbanista Miami Crystal Edition, che si ispira alla vita notturna e al glamour della città. Al prezzo di 300 euro, Urbanista Miami Crystal Edition vanta la piena compatibilità con i dispositivi iOS, Android e Windows. Vediamo brevemente le sue caratteristiche tecniche;

Cancellazione attiva del rumore

Modalità Ambient Sound

Oltre 50 ore di riproduzione totale non-stop

Tempo di funzionamento con ANC attivo: 40 ore

On-Ear Detection per stoppare in automatico la musica quando si tolgono le cuffie

Ricarica USB Type C.

Bluetooth 5.0

Compatibile con iOS e Android

Assistente Google

Colori disponibili: Crystal Black e Crystal White

Le cuffie sono progettate per adattarsi comodamente alle orecchie e vantano fino a 50 ore di riproduzione, così il suono non smetterà di brillare per illuminare qualsiasi momento. La cancellazione attiva del rumore (ANC) delle Miami Crystal Edition elimina il rumore di fondo indesiderato in modo da poter ascoltare l’audio senza interruzioni oppure consente di rimanere in sintonia con l’ambiente circostante grazie alla modalità Ambient Sound che rinforza e definisce le voci esterne senza la necessità di abbassare il volume o mettere in pausa.

Le Miami Crystal Edition saranno disponibili in due eleganti colorazioni: Crystal Black e Crystal White.