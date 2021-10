Urbanista Los Angeles: presentate le prime cuffie al mondo ad energia solare

Presentate le nuove Urbanista Los Angeles, le prime cuffie al mondo alimentate ad energia solare e disponibili in due diverse colorazioni

Sono state finalmente rivelate le prime cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore alimentate ad energia solare. Sono proprio le Urbanista Los Angeles. Si tratta sicuramente di un grande progresso nell’innovazione tecnologica delle cuffie. Il prodotto è progettato appunto per rivoluzionare l’esperienza di ascolto.

Caratteristiche e peculiarità Urbanista Los Angeles

Potenzialmente un tempo di ascolto illimitato grazie alla ricarica solare. Le cuffie Los Angeles non dmettono mai di ricaricarsi quando sono esposte alla luce, sia all’aperto che al chiuso.

Così come ogni ottima cuffia Urbanista, anche Urbanista Los Angeles potrà essere goduta a pieno tramite l’App dedicata disponibile sul sito dell’azienda sia per iOS che per Android. L’app esclusiva fornisce informazioni su come ottenere il massimo dal tempo di riproduzione delle cuffie e fornisce indicazioni visive sui livelli di carica solare e di utilizzo.

A riguardo, anche il CEO dell’azienda, Anders Andreen ha così commentato l’uscita delle Urbanista Los Angeles:

Le cuffie Los Angeles sono state un prodotto molto atteso, nonché il progresso tecnologico che il nostro settore stava aspettando. Siamo lieti di annunciare che le cuffie Urbanista Los Angeles, ora, possono essere spedite in tutto il mondo e siamo entusiasti di lanciare questa tecnologia innovativa sul mercato. Non capita spesso che arrivino innovazioni come questa e, personalmente, non vedo l’ora di vedere come i nostri clienti apprezzeranno un modo completamente nuovo di fruire di contenuti in movimento.

Specifiche tecniche

Tempo di riproduzione virtualmente infinito

Sempre in carica se esposte alla luce

80 ore di batteria di riserva

Cancellazione attiva del rumore ibrida

Modalità Ambient Sound

On-Ear Detection

Ricarica con Type-C

Bluetooth 5.0

Assistente Vocale Siri e Google

Compatibile con iOS e Android

Le nuove cuffie sono disponibili al prezzo di 199 euro in due colorazioni: Midnight Black (già disponibile all’acquisto) e Sand Gold (preordinabile). Cosa ne pensate delle nuove cuffie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e non solo.