Un’estate all’insegna dello sport con gli ultimi TV QLED 4K di TCL

Disponibile in diversi formati da 43”, 50”, 55”, 65”, 75” e 85”, la Serie C64 di TCL è un vero e proprio “Best Buy” nel segmento di riferimento e rappresenta la soluzione ideale per il grande pubblico.

Grazie al supporto dei formati HDR 10+ e Dolby Vision , l’esperienza di visione è ulteriormente migliorata , e l’audio Dolby Atmos e DTS assicura un’esperienza davvero coinvolgente ed immersiva. Inoltre, i TV Serie C64 sono dotati della funzione Game Accelerator , che permette di aumentare la frequenza di aggiornamento dello schermo a 120 Hz in Full HD , per offrire un’esperienza gaming ottimale.

E non finisce qui: nelle prossime settimane si terrà la fase finale del Mondiale di calcio femminile, dove vedremo scendere in campo le Azzurre.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.