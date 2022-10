Ultenic K20: la friggitrice ad aria da ben 8 litri!

Già disponibile su Amazon, la nuova friggitrice ad aria “Ultenic K20” vi permetterà di cucinare più pietanze insieme grazie ai suoi due cestelli da 4 litri l’uno

È di Ultenic la nuova arrivata nel campo delle friggitrici ad aria. Noi di tuttoteK conosciamo bene il brand che si occupa degli elettrodomestici caslinghi a 360 gradi. Non è passato poi tanto tempo dalla nostra recensione dell’aspirapolvere tuttofare AC1 (che abbiamo particolarmente apprezzato).

Sembra proprio che all’azienda fondata nel 2021 non piacciano le mezze misure. Diciamo così perché, anche questa volta, l’elettrodomestico presentato è un po’ fuori dal normale.

Ultenic K20: la doppia-friggitrice ad aria

Di friggitrici ad aria ne abbiamo testate numerose, dalle classiche alle più ingombranti. Ultenic K20 si propone come una via di mezzo. Se esteticamente ricorda molto un modello tradizionale, le due maniglie non nascondono la sua peculiarità. È infatti dotata di due cestelli da 4 litri l’uno che possono cuocere due cibi diversi nel medesimo momento, ma impostando temperature e timing differenti.

Il grosso schermo touch posto sul davanti, poi, renderà la procedura semplice ed immediata. Tra le 6 diverse funzioni abbiamo: frittura ad aria, Max Crisp, arrosto, al forno, riscaldare, disidratare, tutte selezionabili con un click. Con una potenza di 2850 W, poi, non c’è sicuramente pietanza che non sia adatta a cuocere.

Dimensioni

Profondità: 36.7cm

Larghezza: 36.5cm

Altezza 31.2cm

La nuovissima Ultenic K20 è già disponibile su Amazon al prezzo che vedete nel box in basso. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità nel campo dell’elettronica, non vi resta che continuare a seguire tuttoteK.