Ultenic FS1: lanciato il primo aspirapolvere a batteria Auto-Empty dell’azienda

Ultenic presenta l’aspirapolvere a bastone FS1 Auto-Empty, l’obiettivo è competere con le grandi aziende con un prodotto più economico

Ultenic, marchio che si occupa di apparecchi smart per la pulizia, annuncia il suo primo aspirapolvere a bastone ALL-in One, chiamato aspirapolvere cordless FS1 Auto-Empty. L’intento è competere con gli aspirapolvere simili di LG e Samsung, aspirapolvere di fascia alta con funzione di svuotamento automatico a circa 1000€, ma con un prezzo più ragionevole e accessibile.

Come funziona la funzione di svuotamento automatico? | Ultenic FS1

Gli aspirapolvere possono essere familiari alla maggior parte delle persone. Tuttavia, con il suo nome, ciò che rende questo prodotto totalmente diverso è il sistema di svuotamento automatico con un grande sacchetto per la polvere usa e getta da 3 litri, dove l’aspirapolvere si svuota da solo ed elimina il disordine di svuotare la camera della polvere. Questa può essere la soluzione definitiva alla maggior parte delle lamentele sugli aspirapolvere, lo svuotamento del serbatoio della polvere crea il suo tipo di disordine in cui lo sporco fine entra principalmente, ma anche intorno al cestino. Con questo nuovo prodotto, gli utenti devono solo sostituire il sacchetto per la polvere ogni mese o anche più a lungo invece di svuotare il cestino ogni volta dopo l’aspirazione.

Altre peculiarità e disponibilità | Ultenic FS1

Ultenic offre una grande potenza di aspirazione di 30.000 Pa, fino a 60 minuti di autonomia, lampade UV nel sacchetto per la polvere e altre funzioni interessanti su questo prodotto, con l’obiettivo di fornire un’esperienza di pulizia superiore. Inoltre, nella confezione sono presenti otto accessori, una batteria, 2 accessori per la pulizia di ricambio, 2 filtri extra, 2 sacchetti per la polvere extra, una torre che funge da contenitore, un contenitore per polvere e sporco e un caricabatterie.

Ultenic FS1 Aspirapolvere Senza Fili, 30000Pa, 450W, Autonomia 60 Min, con Stazione a Svuotamento Automatico, Scopa Elettrica, 660 ml, Filtrazione a 5 Fasi, Modalità Turbo, Adattamento Multi-Accessori Super potenza di aspirazione 30.000PA: FS1 aspirapolvere senza fili è dotato di un motore digitale da 450W, che fornisce un'eccezionale potenza di aspirazione fino a 30.000Pa (140AW), consentendo di gestire agevolmente ogni tipo di pulizia. La modalità Turbo e Auto-Boost Technology consentono di sfruttare al meglio le potenti prestazioni dell'FS1.

Questo aspirapolvere cordless Ultenic FS1 Auto-Empty è ora disponibile su Amazon a 399,99€, con 50€ di coupon. Quindi, il prezzo finale è di 349,99€.