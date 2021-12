UGREEN Powerbank: ricarica wireless, USB e Lightning tutto in uno!

Portiamo alla vostra attenzione un accessorio davvero particolare e utile per via della sua duttilità: si tratta del nuovo UGREEN Powerbank, in grado di ricaricare wireless dispositivi come gli smartwatch o via cavo iPad e iPhone tramite il connettore Lightning integrato, ma anche altri dispositivi via USB

Se utilizzare tanti dispositivi diversi tra cui iWatch, iPhone, iPad o anche smartwatch e smartphone Android, questo nuovo UGREEN Powerbank è la soluzione a tutti i mali! Infatti un unico powerbank potrà ricaricare diversi dispositivi via wireless come l’iWatch o gli smartwatch e le smart band o le cuffiette, ma anche iPhone ed iPad con il cavo Lightning già integrato. Inoltre non mancano le porte USB per ricaricare qualsiasia altro dispositivo.

UGREEN Powerbank: ricarica tutto in uno

Questo nuovo dispositivi di ricarica ha una capacità di ben 10.000 mAh che permetterà di ricaricare svariati dispositivi come iWatch, al tuo iPhone o agli AirPods Pro durante la giornata. Infatti, grazie al cavo Lightning certificato MFi (Made for iPhone) integrato, si potranno ricaricare una grande varietà di prodotti Apple ( iPhone 7/6/SE/5/4/3/2/1, iPhone 13, 13 Pro, 13 Mini, 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max) e tramite ricarica wireless anche AirPods Pro/AirPods e iWatch. La potenze in uscita arriva fino a 20 W per garantire una buona velocità di ricarica.

Inoltre sul nuovo UGREEN Powerbank abbiamo una porta USB-A e USB-C aggiuntive, che ci permetteranno di caricare una grande varietà di dispositivi elettronici dagli smartphone ai tablet, passando per cuffiette e quant’altro. Si possono caricare fino a 3 dispositivi in contemporanea, 4 in realtà se teniamo conto anche della piazzola di ricarica wireless! Il design esterno è semplice ed elegante, ma funzionale. Infatti troviamo un LED indicatore della batteria che è molto comodo. Le dimensioni sono di 18 x 10.3 x 3.3 cm per 301 grammi. Sicuramente ne esistono di più compatti, ma data la duttilità che viene offerte dal prodotto, non ci possiamo lamentare. L’hardware per gestire così tante uscite e soprattutto la ricarica wireless postarno via spazio.

L’offerta di lancio

Il nuovo UGREEN Powerbank è stato da poco rilasciato sul mercato ed è protagonista di una interessante campagna di promozione per il lancio: con il nostro codice sconto UGREEN80918 infatti potrete accedere ad uno sconto speciale che vi permetterà di acquistate il dispositivo al prezzo di 49,99 euro, al posto dei 69,99 euro previsti dal listino.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!