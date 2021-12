UGREEN HiTune X6: cuffiette Bluetooth con ANC a buon mercato!

La nuove cuffiette bluetooth UGREEN HiTune X6 sono dotate di tecnologia ANC che permette la soppressione dei rumori esterni, ma a differenza degli altri prodotti basati su questa tecnologia, il prezzo è molto accattivante

Ormai la tecnologia ANC nelle cuffiette bluetooth è diventata molto diffusa e soprattutto utilissima in quanto possiamo ascoltare musica o partecipare a meeting online anche in un ambiante non perfettamente silenzioso. Purtroppo questa tecnologia è molto costosa e solo di recente alcuni modelli riescono a garantire un ottimi rapport qualità prezzo. Un esempio sono proprio le nuove UGREEN HiTune X6, delle cuffiette bluetooth wireless con riduzione attiva del rumore che rientrano nella fascia alta del brand. Grazie alla dotazione dell’ultimo chip Realtek, sei microfoni integrati e di una tecnologia riduzione del rumore coordinata da software e hardware, la profondità di riduzione del rumore può raggiungere i 35 decibel. Vediamo qualche dettagli in più!

UGREEN HiTune X6: cuffiette bluetooth con ANC

I nuovi auricolari messi in commercio da UGREEN cotengono tante recenti tecnologie per permettere agli utenti di ascoltare musica e chiamare con una qualità del suono sempre ottima. Con la modalità di cancellazione attiva del rumore, gli auricolari wireless HiTune X6 eliminano fino a 35 dB del rumore esterno per un suono davvero coinvolgente, consentendoti di concentrarti in mezzo al traffico, in palestra, in ufficio o in aereo. Una chiusura ermetica isola efficacemente il rumore di fondo, per godersi la musica, gli audiolibro o i podcast che più amiamo senza distorsioni.

Grazie all’altoparlante in carbonio a forma di diamante da 10 mm, le cuffie UGREEN HiTune X6 ANC presentano un’estensione e una sensibilità eccezionali e offrono dettagli più ricchi e bassa distorsione assieme ad un audio più naturale, reale e più profondo. L’audio superiore e bilanciato con alta risoluzione e bassi potenti garantisce un’esperienza sonora davvero coinvolgente per la musica, la visione di film e le chiamate. Questi auricolari adottano la tecnologia Bluetooth 5.1 per una connessione wireless stabile e a lungo raggio per un vero divertimento musicale senza fili. Con il Bluetooth 5.1, c’è anche il supporto ai codec audio di alta qualità AAC e SBC, adatto a qualsiasi tipo di musica da qualsiasi dispositivo.

Prezzo e disponibilità

Le nuove UGREEN HiTune X6 sono disponibili su Amazon al prezzo di 69,99 euro.