TV TCL Mini LED 8K: presentata la nuova lineup di Smart TV

Qualche giorno fa ha avuto luogo l’evento TCL “Trascend Vision” durante il quale TLC ha presentato i nuovi TV TLC Mini LED 8K

X925 e X925Pro che arricchiscono la line-up con nuove soluzione per un home entertainment ancora più coinvolgente e immersivo, ed è stata annunciata la nuova collaborazione tra TCL e Activision per Call Of Duty Vanguard, per offrire una nuova esperienza di gioco alla community gaming.

Inoltre, è stato presentato anche il vincitore del premio EISA (Expert Imaging and Sound Association, ndr) “Premium LCD TV 2021-2022“, il TV Mini-LED 4K 65C825.

La Serie TV TCL Mini LED 8K X92 Pro sarà disponibile nella versione da 85″, mentre la Serie X92 in quelle da 65″ e 75″.

Nuove proposte anche per gli elettrodomestici intelligenti che si inseriscono nel portfolio di soluzioni dedicate alla smart home.

Potete rivedere l’evento a questo link.

TV TCL Mini LED 8K: una tecnologia sorprendente

“TCL è orgogliosa di realizzare la sua ambizione di essere un vero leader nel settore dei TV Mini-LED. Le incredibili prestazioni dei TV della Serie X sono dovute alla tecnologia TCL Mini-LED e sia la Serie TV TCL Mini LED 8K X92 Pro che la Serie X92 sono ben posizionate per guidare il mercato dei TV LED premium” ha dichiarato Shaoyong Zhang, CEO di TCL Electronics Holdings.

La tecnologia Mini-LED della Serie X offre agli spettatori un’esperienza visiva senza pari, con un numero maggiore di LED più piccoli che producono più zone di controllo del contrasto. Rivela quindi più dettagli, luminanza brillante e un più ampio High Dynamic Range.

I Mini-LED OD Zero della serie Serie TV TCL Mini LED 8K X92 Pro hanno una dimensione 700 volte più sottile rispetto ai LED convenzionali. Questo consente di raggiungere uno spessore minimo inimmaginabile, rendendo possibile uno stupefacente profilo ultra-sottile, oltre ad una eccezionale esperienza di visione.

La nuova Serie X è certificata 8K Association per garantire una vera esperienza in Ultra HD. Inoltre, offre risoluzione e upscaling in 8K (tecnologia che permette di aumentare digitalmente la risoluzione, ndr) per avere un maggior numero di contenuti con la migliore chiarezza delle immagini in movimento grazie al pannello 8K da 120Hz.

Con TCL QLED, la Serie X migliora esponenzialmente il volume del colore, con oltre un miliardo di sfumature. Tutte le immagini sono riprodotte con una straordinaria profondità simile al 3D, immergendo lo spettatore completamente in ogni scena.

Per un’esperienza audio immersiva di alto livello, la TV TCL Mini LED 8K X92 Pro è dotata di un impressionante audio a 5.1.2 canali con 25 altoparlanti e 160 watt di uscita audio che creano una vera cupola sonora. Invece, la Serie X92 ha 2.1 canali e 60 watt di uscita, che insieme offrono un’esperienza sonora sorprendente e potente.

Sia la Serie X92 Pro che la Serie X92 sono dotate di un sistema audio leader nel settore, con hardware Onkyo e tecnologia audio Dolby Atmos®. Grazie a questo assetto, riescono a inserire gli spettatori al centro della scena, riempiendo completamente la stanza di un suono ancora più avvolgente e ricco.

Il profilo elegante e ultrasottile della Serie X92 Pro è merito della tecnologia TCL Mini-LED OD Zero, e la sua scocca in alluminio spazzolato permette di inserirsi perfettamente in qualsiasi ambiente.

Le sue linee raffinate e di fascia alta sono rese possibili dall’approccio futuristico e immersivo di TCL in fatto di design, e non mancano dettagli unici come gli speaker in pelle, e un’attenta selezione di materiali durevoli estremamente sottili e leggeri che migliorano ulteriormente l’aspetto del prodotto.

La Serie X92 Pro ha un design acustico riflettente e avvolgente, offrendo un’esperienza audio superiore. Questo avviene grazie alla diffusione del suono attraverso gli altoparlanti laterali che arrivano direttamente al pubblico, coinvolgendolo maggiormente.

La Serie X include il Game Master Pro , progettato da TCL per i giocatori più appassionati. Il pacchetto Game Master Pro è dotato di HDMI 2.1 e WiFi 6 per garantire immagini fluide e con basso input lag anche nelle scene di gioco in rapido movimento.

La combinazione di Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) ed eARC offre la migliore qualità possibile di immagini e audio per il gioco, gli spettacoli televisivi e i film.

Con 120Hz, un’elevata compensazione dinamica della frequenza di aggiornamento, la Serie X riduce il trailing del colore, la sfocatura e il juddering. Queste caratteristiche renderanno l’esperienza di gioco ancora più naturale e immersiva, regalando immagini ancora più fluide durante le sessioni di gioco: la guida virtuale delle auto da corsa sarà liscia come la seta.

Google TV: per un’esperienza di intrattenimento straordinaria

La Serie X92 Pro e la Serie X92 sono dotate di Google TV, che riunisce i film, gli spettacoli e molto altro, da tutte le app e abbonamenti a disposizione, regalando una navigazione facile e concentrata in un’unica piattaforma. Gli utenti possono scoprire nuovi contenuti da guardare, grazie alle raccomandazioni delle loro app preferite.

L’unione delle tecnologie TCL Mini-LED, l’8K e QLED, e dell’esperienza di intrattenimento di Google per la nuova Serie X regalerà uno strumento unico per accedere facilmente a tutti i propri contenuti preferiti, in una definizione straordinaria.

Con Magic Camera che fonde l’esperienza televisiva e sociale, le nuove Serie X di TCL permettono possibilità di connessione illimitate. Sia la Serie X92 Pro che la Serie X92 hanno Google Duo pre-installato, consentendo videochiamate istantanee più facili con la famiglia e gli amici. Le nuove Serie X sono anche pre-programmate con un assortimento di istruzioni gestuali, permettendo agli utenti di interagire con il TV tramite il solo comando gestuale, muovendo le mani senza dover ricorrere all’uso del telecomando o ai comandi vocali.

TCL è stata la prima a dedicarsi alla tecnologia Mini-LED, introducendola nella Serie X a partire dal 2018, quando il marchio ha mostrato per la prima volta questa tecnologia sui suoi TV. Dopo aver raggiunto con successo la produzione di massa di questa tipologia di pannello, TCL ha lanciato i suoi primi TV Mini-LED, (con il modello X10 per il mercato globale e la Serie 8 per il Nord America). TCL ha costruito su questa esperienza e ha inserito con successo i Mini-LED sul vetro, con l’introduzione della tecnologia Mini-LED Vidrian nel 2020.

Al CES 2021, TCL ha rivelato la sua ultima tecnologia TCL Mini-LED OD Zero che riduce al minimo la distanza tra lo strato di retroilluminazione Mini-LED e lo strato del display LCD a un sorprendente 0 mm. Con questa svolta, TCL ha creato un profilo ultrasottile mai visto prima all’interno dei TV LCD LED che sarà presto applicato ad altri TV TCL nel corso di quest’anno.

Elettrodomestici intelligenti sotto AI x IoT

TCL immagina i TV al centro di uno stile di vita intelligente, così durante l’evento “Transcend Vision” ha mostrato come ha ampliato il suo ecosistema AI x IoT con l’introduzione della line-up di TV Mini LED e QLED e prodotti IoT che possono essere controllati tramite i TV TCL o l’app TCL Home.

Oltre al 65C825, TCL è anche orgogliosa di comunicare altri due premi EISA ottenuti: Best Buy LCD TV per il 55C728, EISA Best Buy Soundbar per la TS8132.