Trust GXT 241 Velica: registrazioni di qualità per lo streaming

Trust GXT 241 Velica è un microfono USB con treppiede e filtro pop per streaming e registrazioni audio di qualità. Per i canali YouTube e Twitch, ma anche per le dirette sui social si tratta di un ottimo prodotto

Trust, azienda leader nel settore degli accessori digitali di qualità, amplia la sua gamma di microfoni di ultima generazione con il nuovo GXT 241 Velica: una proposta conveniente, versatile e ad alta precisione, con pattern di registrazione a cardioide e filtro pop per la riduzione del rumore di fondo.

Trust GXT 241 Velica: registrazioni audio di qualità

Grazie a ottime caratteristiche tecniche e a performance di qualità, GXT 241 Velica è il compagno ideale per qualsiasi contesto: dal live streaming al podcast, alla registrazione di voci fuori campo e di file musicali. Questo nuovo microfono offre un’ottima qualità acustica grazie al suo pattern di registrazione a cardioide e ai filtri pop, che garantiscono un audio altamente preciso, avvolgente e nitido e una riduzione efficace dei rumori di fondo. In questo modo, la voce sarà il solo elemento a emergere chiaramente in ogni registrazione, senza fastidiosi suoni in sottofondo.

Trust GXT 241 Velica: design ricercato e semplicità d’uso

Dal punto di vista del design, Velica è dotato di un alloggiamento e di una base treppiede in dotazione, per offrire la massima stabilità. Entrambi i supporti sono completamente in metallo, garantendo al microfono un look solido ed elegante. Sul versante dell’esperienza d’uso, con Trust GXT 241 Velica avviare lo streaming diventa estremamente facile grazie alla connessione tramite cavo USB da 180 cm. Il suo intuitivo sistema plug and play su ogni PC o laptop permette infatti di iniziare subito a registrare, senza bisogno di costose apparecchiature o mixer accessori. Massima tranquillità, inoltre, anche quando non viene utilizzato, grazie all’intuitivo interruttore di esclusione audio collocato sul retro.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo microfono Trust Gaming GXT 241 Velica è disponibile in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust a un prezzo consigliato di 59,99€. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!