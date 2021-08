TROUVER POWER 12: aspirapolvere senza fili in sconto!

Oggi vi parliamo di TROUVER POWER 12, una aspirapolvere senza fili sviluppata all’interno dell’ecosistema di Youpin. Un valido aiuto nelle pulizie domestiche in completa libertà! Ecco tutti i dettagli di questo interessante prodotto

TROUVER, azienda leader nella eco-chain Xiaomi, è un marchio tecnologico con una prospettiva globale. Il suo team di ricerca e sviluppo è composto da oltre 300 persone, inclusi gli esperti del team originale del progetto di Shenzhou 6, che pone particolare attenzione alla ricerca tecnologica per migliorare la vita di tutti i giorni. TROUVER detiene 314 brevetti in settori chiave come motori ad alta velocità, algoritmi di intelligenza artificiale, idrodinamica, riduzione del rumore, ecc. L’obiettivo di TROUVER è sviluppare prodotti tecnologici che siano orientati ad un pubblico di utenti giovani e dinamici che si basano su potenti core technologies, design industriale, crossover tra arte e moda. Proprio in questo scenario si inserisce TROUVER POWER 12, un aspirapolvere senza fili molto potente e compatto, frutto del lavoro di TROUVER su Yuopin. Andiamo a scoprirlo più da vicino!

TROUVER POWER 12: aspirapolvere senza fili in promozione!

L’aspirapolvere senza fili TROUVER POWER 12 utilizza un potente motore che può girare fino a 125.000 rpm e sviluppare una potenza di risucchio pari a 150 AW. La batteria consente di utilizzarlo senza necessità di connessione alle rete elettrica per circa 60 minuti, più che sufficienti per pulire una stanza di grandi dimensioni. Il sistema di filtraggio consente di eliminare il 99.88% delle polvere e di immettere nella stanza aria pulita e più pura. L’aspirapolvere è datato di un comodo diplay LED a colori dove vengono visualizzate le informazioni principali come la carica residua per una migliore ergonomia. Inoltre il corpo di TROUVER POWER 12 pesa solamente 1,45 kg e quindi può comodamente essere utilizzato con una sola mano ed è snodabile per adattarsi meglio ad angoli e spigoli.

TROUVER POWER 12 arriverà corredato di 3 accessori professionali per adattarsi meglio ai diversi scenari di pulizia, dai pavimenti ai tessuti. Può essere utilizzato in salotto ad esempio per pulire mobili e superfici, arrivando comodamente anche negli interstizi sotto i tavoli o tra i divani. In camera da letto permette di pulire la moquette, ma anche lenzuola e letti. Passare sotto e sopra il letto non è più un problema! Grazie alla elevata potenza in aspirazione e all’ingombro ridotto che le dona maneggievolezza, la scopa elettrica senza fili TROUVER POWER 12 può essere utilizzata per pulire spazi angusti come l’interno delle nostre auto che presentano zone molto difficili da raggiungere come lo spazio tra i sedili.

La promozione

Il prezzo di vendita previsto per TROUVER POWER 12 sarebbe di 199,99 dollari. Tuttavia dal 15 al 31 di agosto è attiva una interessante offerta su Aliexpress che, grazie al coupon ” POWER12VAC43″, permetterà di abbassare il prezzo a 189,99 dollari. Dovrete però affrettarvi perché i coupon sono disponibili in numero limitato! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!