Tra musica e stile: Braun celebra l’espressione di sè

Sono diversi i modi in cui ciascuno esprime la propria personalità: due su tutti, strettamente connessi tra loro, sono la musica e lo stile, elementi particolarmente cari anche a Braun

In occasione di due eventi musicali di portata nazionale, I-Days Coca-Cola e Rock in Roma, Braun si fa portavoce dell’espressione di sé! Attraverso la realizzazione di una lounge che celebra l’individualità, lo stile e le scelte artistiche di ognuno. La performance degli artisti sul palco si lega così a quella dei device firmati Braun, per una vera e propria manifestazione di energia.

Nel corso della storia e dei decenni, l’espressione della propria individualità è passata per due elementi fondamentali, che, di pari passo, contribuiscono a plasmare l’essenza del nostro essere: la musica, manifestazione di emozioni, pensieri e sentimenti più intimi, così come lo stile personale, che rappresenta la personalità, l’anima e le convinzioni di ognuno.

Braun tra musica e stile

Così come nella musica, dove è possibile scegliere tra genere, accordi o arrangiamenti, l’espressione del proprio stile diventa una sinfonia visiva, che riflette l’IO interiore: la barba è parte di questa sinfonia, e, proprio come una melodia, diventa estensione della personalità di ognuno, conferendo carattere e unicità.

Braun questo lo sa bene, ed è alla costante ricerca del connubio perfetto tra performance, tecnologia e design, che da sempre sono alla base della realizzazione di ogni suo device. Un legame, quello con la musica, già consolidato e parte della storia del brand, nato nel lontano 1956 con Dieter Rams nel ruolo di Chief Design Officer.

Negli anni, infatti, Braun ha sviluppato una serie di prodotti audio di cui detiene il primato: dal primo ricevitore all-wave fino al primo riproduttore portatile di musica; oltre al sistema audio integrato montato a parete, il sistema Hi-Fi impilabile e giradischi con coperchio in plexiglass.

I-Days Coca-Cola e Rock in Roma

Ispirato dalla heritage e dal parallelismo tra scelte di stile e musica, Braun sarà sponsor ufficiale di due tra i Festival più attesi dell’estate: I-Days Coca-Cola e Rock in Roma. Perché non importa quale sia il tuo stile o la tua personalità, la musica è quell’elemento in grado di assottigliare le differenze, unendo tutti sotto un unico palco!

A partire dall’8 giugno 2023 con Rock in Roma e a seguire dal 22 giugno 2023 con I-Days Coca-Cola, Braun sarà presente all’interno dei due Festival con una lounge brandizzata che porta in vita le caratteristiche dell’innovativa linea di styler. Qui divertimento, potenza e precisione saranno protagonisti, il tutto accompagnato dalle performance degli artisti presenti sul palco.

Ma non solo! Chiunque lo desideri potrà rifinire il proprio look nel barber corner presente all’interno dello stand, per una vera e propria esperienza firmata Braun.

Braun tra musica e stile: BT9

Il nuovo regolabarba Braun BT Serie 9 presenta le nuove lame ProBlade, che tagliano anche i peli più difficili. Rispetto alle lame convenzionali con un angolo di rasatura di 66°, il nuovo design con angolo 48° rende il 35% le lame più affilate per un taglio ancora più veloce.

Inoltre, l’innovazione ProBlade evita spostamenti dei peli. Risultando in un miglior comfort sulla pelle e le testine intercambiabili ProCountour e ProDetails garantiscono una migliore precisione e controllo. Grazie alla tecnologia AutoSense, il nuovo regolabarba firmato Braun garantisce uniformità professionale qualsiasi sia la barba.

Inoltre, con i nuovi cuscinetti a sfera che riducono l’attrito della lama portando a calore minore, il consumo energetico è ridotto e il device dura più a lungo. Infine, il BT Serie 9 è il regolabarba con maggiore autonomia della linea, garantendo fino a 180 minuti di durata dopo la ricarica. In aggiunta ai precedenti accessori, inclusi nel pack troviamo: pettini per sfumature di barba e capelli, righello curvo per contorni perfetti e la base di ricarica.

Rifinitore ALL-IN-ONE 7

Semplice, veloce e delicato, il nuovo rifinitore Braun All-In-One 7 presenta la nuova lama ProBlade; ancora più efficiente ad ogni passata, con risultati impareggiabili anche nelle aree più difficili e una rasatura confortevole. Infatti, con il nuovo design con angolo 48°, le lame ProBlade sono il 35% più affilate, per un taglio ancora più veloce.

La tecnologia AutoSense adatta la potenza di taglio alla densità della barba, garantendo risultati incredibili per qualsiasi lunghezza, spessore o tipologia. Infine, all’interno del pack 100% in cartone e dal nuovo design, Braun presenta tanti nuovissimi accessori per ogni stile: attraverso le novità sarà possibile sfumare barba e capelli, rifinire i dettagli e regolare anche i peli delle sopracciglia, orecchie, naso e corpo.

Braun tra musica e stile:Body Groomer 5 e XT5

Il nuovo rasoio per il corpo Body Groomer 5 introduce all’interno della famiglia dei rasoi per il corpo la nuova testina Foil; per una rasatura ancora più profonda, veloce e completa. Alle nuove performance di taglio, Braun abbina una durata maggiore di utilizzo che arriva fino a 100 minuti prima di una nuova ricarica: caratteristica che si traduce in meno ricariche e un risparmio energetico.

Anche sul fronte degli styler, il nuovo rifinitore Serie XT5 Braun rade, regola e rifinisce con la nuova lama 4D. Questa grazie alla zona di taglio 2 volte più grande e fori più ampi permette una migliore presa sul pelo. La nuova lama assicura una rasatura molto più efficace e precisa*. Inoltre, sarà disponibile per il device una stazione di ricarica e una comoda pouch porta accessori.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti Braun ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).