Toshiba: presentati ufficialmente i nuovi TV OLED XL9C

Presentati da Toshiba i nuovi TV OLED XL9C con prestazioni d’immagine cinematografiche e frequenza di aggiornamento ultra reattiva

Toshiba ha annunciato il lancio della sua serie di punta XL9C di Smart TV OLED 4K HDR. Migliorando l’esp erienza di intrattenimento domestico per tutti, dagli appassionati di home cinema ai giocatori accaniti, i TV OLED XL9C da 55 pollici e 65 pollici sono dotati di una perfetta combinazione di funzionalità all’avanguardia. Oltre a offrire una qualità dell’immagine cinematografica, un’eccezionale gestione del movimento e giochi 4K ultra reattivi con la modalità Gioco, i TV offrono prestazioni audio coinvolgenti.

Esperienza da vero OLED con supporto HDR

La nuova serie di Toshiba porta con sé tutti i vantaggi della tecnologia dei pannelli OLED leader della categoria. Con pixel autoemissivi e una gamma cromatica extra ampia, entrambi i televisori offrono un’eccezionale vivacità dei colori, neri più profondi e un sorprendente rapporto di contrasto quasi infinito che aggiunge definizione all’immagine sullo schermo. La serie offre anche prestazioni HDR sorprendenti, luminose e dettagliate con Dolby Vision e HDR10+.

La frequenza di aggiornamento ultraveloce di 100 Hz/120 Hz dei televisori dà vita a trame piene di adrenalina con immagini fluide e dall’aspetto più naturale. Quando la modalità Gioco è abilitata, i giocatori possono anche contare su un vantaggio competitivo in più. Alimentato da un convertitore di frame rate, offre un’esperienza di gioco a 100 FPS/120 FPS, supportando tempi di risposta più rapidi, anche per i giochi con frame rate inferiore.

Inoltre, è più facile entrare nell’azione di gioco, poiché la modalità Auto Low Latency Mode (ALLM), come specificato in HDMI 2.1, passa automaticamente all’impostazione di latenza più bassa non appena viene rilevato un segnale da una console di gioco.

Motore grafico Toshiba TV TRU

A bordo tre tecnologie di immagine: TRU Resolution, TRU Micro Dimming e TRU Flow. Grazie a loro puoi godere di prestazioni dell’immagine impressionanti per qualsiasi contenuto non 4K. Mentre TRU Resolution migliora i contenuti non 4K, TRU Micro Dimming migliora le prestazioni di contrasto dinamico.

Toshiba TV Smart system

Il sistema Toshiba TV Smart basato su Linux è ricco di streaming on demand e app TV di recupero, che ti connettono a qualsiasi cosa, da Netflix, Amazon Prime e YouTube a Twitch, Red Bull TV e Amazon Music. La serie funziona con “Ok Google”, consentendoti di collegare il modello XL9C a un Assistente Google, così puoi controllare la TV con la tua voce. Stesso identico discorso può essere fatto per quanto concerne Amazon Alexa.

Barış Altınkaya, Vice Presidente Marketing and Product Management per Toshiba TV ha così commentato la presentazione della nuova serie:

Siamo entusiasti di lanciare questa serie TV OLED di punta. Al centro dell’esperienza di intrattenimento domestico, i televisori vengono ora utilizzati per molto di più della normale visione TV, motivo per cui, con questa gamma, abbiamo sviluppato e diversificato il supporto di alta qualità offerto. Che si tratti di migliorare la tua esperienza di cinema a casa, goderti giochi ultra reattivi e coinvolgenti o catturare l’atmosfera di un evento sportivo dal vivo nel tuo salotto, questa serie ha qualcosa per intrattenere tutti. Qualunque sia la tua scelta di contenuto, ora puoi dargli vita sul grande schermo, con una qualità delle immagini OLED 4K squisita, una gestione del movimento più fluida e prestazioni audio più realistiche.

Voi cosa ne pensate di queste nuove TV di casa Toshiba?