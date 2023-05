Tineco FLOOR ONE S7 Pro è vincitore di un Red Dot Design Award

Tineco FLOOR ONE S7 Pro ha vinto il Red Dot Design Award, uno dei più autorevoli premi mondiali che premiano il design, ed è pronta a incontrare le esigenze di pulizia di ognuno

Come tutti i modelli FLOOR ONE di Tineco, permette di lavare e aspirare contemporaneamente, assicurando una pulizia imbattibile delle superfici. La novità ancora più smart? La tecnologia Maintain Hygiene Clean Brush System, che permette di effettuare una pulizia a lavaggio continuo.

La tecnologia protagonista, Maintain Hygiene Clean System

Tineco Floor one S7 Pro sfrutta una tecnologia d’avanguardia, dal nome Maintain Hygiene Clean System, per garantire la pulizia più efficiente di sempre. Grazie a questo sistema, infatti, è possibile ridurre la dispersione di acqua sporca sulle superfici e sulle setole stesse.

Come? Attraverso quattro fasi:

Prima fase: l’acqua detergente sul rullo

La prima fase prevede uno spruzzo di acqua detergente esattamente proporzionato sul rullo della spazzola, mentre la tecnologia iLoop controlla la velocità dell’acqua in tempo reale in base al livello di sporco.

In questo modo il processo di pulizia è efficiente e completo, indipendentemente dal livello di sporco presente sul pavimento.

La seconda fase: 450 giri al minuto per eliminare lo sporco

La seconda fase è il lavaggio ad alta velocità con un rullo spazzola a 450 giri al minuto che rimuove efficacemente diversi tipi di sporco dal pavimento. La lanugine in rilievo del rullo aderisce saldamente al pavimento o al disordine, assicurando una pulizia accurata a ogni rullo.

Questo è particolarmente utile per le aree molto sporche, dove i metodi di pulizia tradizionali potrebbero non essere efficaci.

La terza fase: pulizia del rullo col raschietto

La terza fase prevede un raschietto galleggiante che spreme l’acqua sporca dal rullo, eliminando la necessità di pulire con acqua sporca e stracci. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica, rendendo il processo di pulizia più conveniente ed efficiente.

La quarta fase: addio acqua sporca

L’ultima fase consiste nell’aspirare tutta l’acqua sporca dal rullo e ogni disordine dal pavimento, lasciandolo perfettamente pulito.

Una modalità per ogni esigenza

Tineco sa che la quotidianità dei suoi utenti è frenetica e spesso imprevedibile, per questo ha pensato e progettato il nuovo FLOOR ONE S7 Pro con quattro modalità di pulizia, la guida bidirezionale SmoothPower e il Tineco iLoop Smart Sensor.

Sul display 3.6” LCD è possibile scegliere tra diverse modalità: Auto, Max, Aspirazione e Ultra. La prima che riconosce automaticamente lo sporco e regola la potenza necessaria per avere un pavimento splendente.

Max è la funzione ideale per lavare dal pavimento anche le macchie più incrostate o difficili, mentre Aspirazione e Ultra servono, rispettivamente, una per lavare e asciugare il pavimento contemporaneamente, l’altra per elettrolizza l’acqua del rubinetto, e pulire a fondo anche le macchie più incrostate.

Inoltre, grazie alla guida bidirezionale, Tineco FLOOR ONE S7 Pro riconosce in maniera intelligente il movimento delle ruote posteriori, facilitando al meglio gli utenti. Tineco iLoop Smart Sensor, invece, rileva lo sporco e regola automaticamente il flusso d’acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione in base alle esigenze.

La nuova lavapavimenti di Tineco ha un’autonomia di 40 minuti, durante i quali non sarà necessario ricaricare gli ampi serbatoi (0.85L quello per l’acqua pulita, 0.72L per quello dell’acqua sporca). Il tempo necessario per completare una ricarica è dalle 4 alle 5 ore.

Inoltre, il dispositivo è in grado di compiere un’autopulizia, grazie al nuovo sistema di flusso d’acqua a pressione bilanciata, raggiungendo il rullo e il tubo della spazzola.

L’autopulizia assicura un’asciugatura centrifuga, rimuovendo l’acqua dal rullo per impedire la diffusione di muffe e batteri.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro è disponibile su Amazon al prezzo di €799.

E voi? Cosa ne pensate ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).