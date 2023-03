Tineco Floor One S5: le tre caratteristiche principali

In occasione della stagione delle pulizie di primavera, Tineco esalta Floor One S5, con le tre caratteristiche che lo rendono speciale

Il Tineco Floor One S5 è un aspirapolvere a bastone progettato per la pulizia di pavimenti duri come legno, piastrelle e laminati. Dotato di una potente batteria al litio da 2500 mAh, l’aspirapolvere offre fino a 25 minuti di autonomia con una sola carica, consentendo di pulire grandi superfici senza interruzioni. In questo articolo, in occasione della stagione delle pulizie di primavera, Tineco vuole esaltare le tre caratteristiche principali di questo straordinario dispositivo.

Sistema di pulizia ad acqua dolce | Tineco Floor One S5

Avete mai pensato che il pavimento sia difficile da pulire? Passare lo straccio o lavare il pavimento con una testina sporca è sempre stato un problema. Non si può pensare di lavare il pavimento anche se sporco e di dedicargli così tanto tempo. Tineco ha dotato FLOOR ONE S5 di un potente sistema di pulizia ad acqua dolce, che utilizza quattro fasi sequenziali che proseguono man mano che l’utente pulisce e lava il pavimento. Il raschiatore piatto pulisce lo sporco dalla spazzola a rullo in modo più efficace, mentre il raschiatore a pettine provoca il 50% in più di residui di sporco.

Autopulizia e asciugatura imbattibile | Tineco Floor One S5

La fase finale è il processo di autopulizia. Non lasciate che nessuno distrugga il vostro lavoro perfetto con quest’ultima fase. La testina del FLOOR ONE S5 subisce un’azione di asciugatura centrifuga durante il processo di autopulizia. Il rullo della spazzola diventa veramente pulito, eliminando residui e odori sgradevoli. Non consigliamo di utilizzare aria calda per soffiare la spazzola dopo il processo di autopulizia. Secondo uno studio di Zwietering et al. (1994), i batteri aumentano la loro velocità di crescita all’aumentare della temperatura in uno spazio stazionario, quindi l’aria calda che soffia sulla spazzola crea un ambiente ideale per la loro proliferazione. Il calore non farà altro che far proliferare i batteri e riempire un’intera stanza con il loro odore sgradevole.

Tineco iLoop Smart Sensor | Tineco Floor One S5

Cosa ne pensa dei grandi serbatoi d’acqua? Come marchio professionale e leader nella cura dei pavimenti, diciamo che non tutto ciò che è grande è migliore. Un buon aiuto sarà quello di regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato, migliorando l’efficienza di pulizia e prolungando l’autonomia fino al 400%, proprio come ha fatto FLOOR ONE S5. Questo si traduce in un aspirapolvere che pulisce efficacemente fino a 130 m² con una sola carica, dal soffitto al pavimento, grazie ai versatili accessori.

Non perdere la clamorosa offerta attualmente disponibile su Amazon. Infatti Tineco Floor One S5 è disponibile con il 38% di sconto che fa crollare il prezzo dagli iniziali 519€ ai soli 369€. Cosa aspetti?

(in offerta su amazon.it) Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Smart App e Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o Bagnati, Fino a 35 min, Ottimo per Peli di Animali Aspirpolvere intelligente & mocio 2-in-1 – Rimuovi facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, bagnato e asciutto. È dotata della tecnologia proprietaria iLoop Smart Sensor di Tineco che permette di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, in base al tipo di sporco individuato.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.