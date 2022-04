Therabody: presenta il nuovo TheraFace PRO

Therabody, pioniere globale nella tecnologia del benessere, è lieto di presentare il nuovo TheraFace PRO, l’ultimo dispositivo portatile per la cura del viso

Un incontro tra salute, tecnologia e bellezza, TheraFace PRO arriva dove nessun dispositivo per il viso è mai andato prima. Primo nella sua categoria, questo nuovo dispositivo ottimizza per il viso la rinomata tecnologia Therabody alla base del Theragun, con l’obiettivo di ridurre la tensione facciale, rilassare i muscoli del viso e curarlo ad ogni livello, trattando persino le emicranie, il mal di testa e il dolore alla mascella. Questo prodotto potrà cambiare la vita di milioni di persone, rendendo accessibili a chiunque in ogni parte del mondo numerosi trattamenti di bellezza in un unico dispositivo.

Dispositivo all-in-one per il viso

Questo dispositivo all-in-one per il viso, approvato dalla FDA, offre differenti trattamenti facciali multifunzionali, comprovati dalla scienza più di ogni altro prodotto sul mercato dalla terapia microcorrente che tonifica la pelle, alla luce che ringiovanisce, alla Cryothermal Technology che allevia la tensione, alla combinazione dell’innovativa terapia percussiva con uno dei modi più efficaci per pulire il viso.

Dato che ogni volto è unico e inconfondibile, Therabody ha progettato un’esperienza personalizzabile tramite attacchi magnetici che permettono all’utente di passare agevolmente da un trattamento all’altro e addirittura combinarne più di uno. Man mano che le esigenze di ognuno cambiano col passare del tempo, TheraFace PRO cambia insieme alla persona e alle circostanze in cui si trova.

Inventare soluzioni che aiutano le persone a recuperare, trovare sollievo e rilassarsi è una parte fondamentale del DNA di Therabody. In passato, diversi clienti hanno condiviso aneddoti sull’uso dei Theragun sul viso, al punto che il team di progettazione e sviluppo di Therabody ha intrapreso una missione per rispondere a questa esigenza.

Per la prima volta, la tecnologia esclusiva di Therabody è combinata con diverse modalità per colpire più di 40 muscoli del viso. TheraFace PRO va oltre il benessere della pelle, e aiuta ad alleviare la tensione muscolare e il dolore associato a mal di testa e alla mascella.

Le parole degli esperti

Benjamin Nazarian, Chief Exective Officer di Therabody ha dichiarato

La nostra filosofia nella progettazione e sviluppo dei prodotti è quella di pensare sempre allo step successivo, focalizzandoci su tre princìpi fondamentali, accessibilità, facilità di utilizzo e innovazione con soluzioni. Ci sono voluti due anni per sviluppare questo dispositivo completo. TheraFace PRO trasformerà le routine del benessere del viso di molte persone nel mondo, e come tutti i nostri prodotti, speriamo che questo apparecchio spinga le persone a capire l’importanza del self-care e del nostro motto Love Your Face.

Il Dr. Jason Wersland, Fondatore e Chief Wellness Officer di Therabody ha spiegato

Le soluzioni di Therabody vantano una lunga esperienza nell’aiutare le persone a sentirsi meglio e recuperare più in fretta. Da esperti nel benessere di tutto il corpo, abbiamo tradotto questa filosofia nella zona del corpo che va dalle spalle in su . Abbiamo applicato la nostra genesi e il nostro know-how nella terapia percussiva per creare un prodotto rivoluzionario con un’ampiezza specificamente progettata per il viso. Portare la terapia percussiva a nuove modalità e nuovi livelli è stata l’esperienza di una vita.

Mamina Turegano, dermatologa con tripla certificazione ha spiegato

Da fisiologa con un approccio olistico al benessere della pelle, penso sia importante guardare agli aspetti più profondi della semplice skin-care che possono migliorare la salute, la resistenza e la luminosità della pelle. Effetti come quello a microcorrente per il tono della pelle, e la riduzione dello stress sono componenti importanti del benessere generale della pelle. In aggiunta allo stile di vita, che include alimentazione, salute mentale ed esercizio fisico, i trattamenti locali di supporto, come il TheraFace PRO, sono componenti vitali della routine di skin-care di ognuno.

TheraFace PRO offre sei modalità uniche di trattamento

Terapia facciale a percussione : riduce la tensione e rilassa i muscoli facciali; include tre accessori. La terapia percussiva proprietaria di Theragun sfrutta una combinazione unica di frequenza, ampiezza e torsione, che arriva fino a 16mm di profondità nel tessuto muscolare, mentre l’ampiezza di TheraFace PRO è di 3mm, perfetta per l’utilizzo sui muscoli facciali.

: riduce la tensione e rilassa i muscoli facciali; include tre accessori. La terapia percussiva proprietaria di Theragun sfrutta una combinazione unica di frequenza, ampiezza e torsione, che arriva fino a 16mm di profondità nel tessuto muscolare, mentre l’ampiezza di TheraFace PRO è di 3mm, perfetta per l’utilizzo sui muscoli facciali. Testina Piatta: uso generale su viso intero, collo e petto

Cono : più preciso per aree specifiche come il contorno occhi, linee del sorriso e punti di pressione.

più preciso per aree specifiche come il contorno occhi, linee del sorriso e punti di pressione. Micro-punta: massimizza la circolazione in aree larghe come fronte, guance e petto.

Terapia a microcorrente : rafforza e tonifica la pelle, migliora il tono muscolare e il contorno del viso/collo.

: rafforza e tonifica la pelle, migliora il tono muscolare e il contorno del viso/collo. Terapia di luce : sfrutta diverse lunghezze d’onda per stimolare e ringiovanire la pelle, con tre opzioni di trattamento in un solo accessorio:

: sfrutta diverse lunghezze d’onda per stimolare e ringiovanire la pelle, con tre opzioni di trattamento in un solo accessorio: Luce LED Rossa: riduce le rughe attorno agli occhi

Luce LED Blu: riduce acne leggera e moderata

Luce LED Rossa e Infrarossi: riduce le rughe attorno agli occhi e offre un riscaldamento che allevia dolore e fastidio.

Pulizia profonda : pulisce il viso in maniera delicata ma efficace e rimuove l’accumulo facciale di sporcizia, grasso e residui. TheraFace PRO è il primo dispositivo a combinare un sistema di pulizia profonda con la terapia percussiva, per un’esperienza tutta nuova.

: pulisce il viso in maniera delicata ma efficace e rimuove l’accumulo facciale di sporcizia, grasso e residui. TheraFace PRO è il primo dispositivo a combinare un sistema di pulizia profonda con la terapia percussiva, per un’esperienza tutta nuova. Anelli termici (venduti separatamente): riscaldabili o raffreddabili, aiutano la pelle ad assorbire le creme, ridurre il gonfiore e migliorare la radiosità.

TheraFace PRO è disponibile al prezzo di 399€, mentre gli anelli termici, venduti separatamente, sono disponibili al prezzo di 99€. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito ufficiale.

Cosa ne pensate di questo dispositivo all-in-one di Therabody? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it.