Teufel “Ridefinisci i tuoi limiti”: musica per lo sport

La nuova campagna di Teufel, “Ridefinisci i tuoi limiti”, è interamente dedicata agli amanti dello sport all’aperto con un sottofondo musicale

Teufel, celebre azienda tech berlinese celebre per il design e la qualità audio dei propri dispositivi, presenta una speciale campagna dal titolo significativo: “Ridefinisci i tuoi limiti”. Questa prevede una serie di prodotti dedicati a chi ama allenarsi all’aria aperta, senza rinunciare alla musica. Da oggi fino al 30 marzo, sarà possibile acquistare i tre prodotti must-have firmati Teufel, dei quali i primi due ad un prezzo speciale. Stiamo parlando delle due cuffie wireless REAL BLUE NC e AIRY SPORTS TWS e lo stereo BOOMSTER.

Ecco i prodotti della campagna “Ridefinisci i tuoi limiti” di Teufel

Partiamo con le cuffie sportive in-ear professionali senza fili con driver HD lineari, progettate per offrire un’elevata qualità di ascolto, massima resistenza e autonomia durante le sessioni. Le AIRY SPORTS TWS dispongono di driver HD lineari ad alta resilienza per alti precisi, medi caldi e bassi potenti. L’autonomia arriva fino a 31 ore tramite la custodia di ricarica. Con una sola carica invece forniscono oltre 7 ore di riproduzione. Sono disponibili nella colorazione Black ad un prezzo scontato di 129,99 € anziché 149,99 €.

Le cuffie over-ear REAL BLUE NC hanno driver di grandi dimensioni con camera posteriore ventilata che garantiscono un suono sempre preciso, potente e stabile. Quest’ultimo inoltre è personalizzabile grazie all’app Teufel Headphones per Android e iOS. Dotate di tecnologia ANC permettono una riduzione del rumore bilanciata su tutta la gamma di frequenze, rumori delle cuffie minimi e processi efficienti per un basso consumo energetico. Le REAL BLUE NC, grazie alla loro batteria, garantiscono oltre 40 ore di autonomia con ANC attivato. In questo caso il prezzo scende da 229,99 € a soli 199,99 €.

L’ultimo prodotto per questa campagna è la radio-stereo Bluetooth BOOMSTER. La nuova versione riparte dall’imponente subwoofer, vero artefice del suo suono potente, preciso e in alta fedeltà, per la prima volta posizionato frontalmente, che riceve un’ulteriore amplificazione grazie a due membrane passive che armonizzano i bassi all’interno dello spettro sonoro. Il nuovo BOOMSTER, con una potenza RMS di 42 W, risulta essere anche più performante rispetto ai suoi predecessori. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la batteria agli ioni di litio ad alta capacità che permette una riproduzione fino a 18 ore. Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 369,90 €.

Vi ricordiamo che la campagna sarà disponibile fino al 30 marzo. Potete acquistare questi fantastici prodotti direttamente sul sito ufficiale della società. Per non perdervi future news dall’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!